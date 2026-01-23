Europas digitales Rückgrat

Warum sichere Konnektivität heute eine zentrale Säule der Verteidigung ist

Sichere Konnektivität ist entscheidend für Europas Verteidigungsfähigkeit und Resilienz und sollte als strategische Priorität behandelt werden, wie ein neuer Bericht von Vodafone hervorhebt. Der Bericht Europe“s digital backbone: why secure connectivity is now a core pillar of defence zeigt, dass Europas Sicherheit untrennbar mit der Sicherheit seiner Konnektivität verbunden ist – und warum Europa nun mit beschleunigten Investitionen und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen reagieren muss.

Konnektivität ist entscheidend für essenzielle nationale Dienste wie Krankenhäuser, Energie-Netze, Transport-Infrastruktur, Logistik-Ketten und Finanzmärkte – und mittlerweile auch für die Führungs- und Kontrollsysteme der Streitkräfte. Wird diese Infrastruktur gestört oder kompromittiert, können die Auswirkungen weit über einzelne Sektoren hinausreichen und sowohl wirtschaftliche Stabilität als auch Verteidigungsbereitschaft gefährden. Der Bericht von Vodafone warnt, dass politische Entscheidungsträger Konnektivität häufig lediglich als Ware betrachten – anstatt als zentrale Säule europäischer Sicherheit und Resilienz. Kritische Investitionen werden weiterhin verzögert oder unzureichend finanziert, und die Zusammenarbeit im Krisenfall bleibt uneinheitlich, mit fragmentierten Zuständigkeiten zwischen zivilen und militärischen Behörden.

Joakim Reiter, Vodafone Group Chief Corporate & External Affairs Officer, sagt: „Europas Sicherheit ist heute untrennbar mit der Sicherheit seiner Konnektivität verbunden. Wenn Europa Konnektivität jedoch weiterhin als einfache, kostengünstige Versorgungsleistung behandelt, setzt es seine Bürgerinnen und Bürger, seine demokratischen Institutionen und seine Verbündeten steigenden Risiken aus. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert einen investitions- und innovationsfreundlichen Rahmen, unterlegt durch kohärente und konsistente Politik. Europa hat die Wahl – es kann Konnektivität als zentralen Bestandteil seiner Sicherheit priorisieren und damit eine seiner wichtigsten Verteidigungslinien gegen moderne Kriegsführung stärken.“

Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass militärische Konflikte die Konnektivität massiv unter Druck setzen können. Doch wenn sie standhält, stärkt sie die Fähigkeit eines Landes erheblich, sich zu verteidigen. Der Konflikt hat verdeutlicht: Digitale Netze sind strategische Güter – sie unterstützen nicht nur die Sicherheit, sondern spielen auch eine Rolle bei der Abwehr hybrider und elektronischer Kriegsführung.

Um die Rolle der Telekommunikation bei der Sicherung von Europas Wohlstand und Sicherheit zu stärken, legt Vodafone fünf zentrale politische Empfehlungen vor:

Anerkennung sicherer Konnektivität als strategisches Sicherheitsgut – und entsprechende Berücksichtigung in nationalen Sicherheitsstrategien, in der EU- und NATO-Planung sowie in militärischen Fähigkeiten.

Aufbau permanenter, vertrauenswürdiger Kooperationsmechanismen zwischen Regierungen, Netzbetreibern und Verbündeten, um Krisenreaktionen zu koordinieren, Informationen auszutauschen, Untersee-, Satelliten- und Cybersysteme zu schützen und die grenzüberschreitende Resilienz auf gesamteuropäischer Ebene zu stärken.

Schließen von Investitionslücken in kritische digitale Infrastruktur, wo Märkte allein nicht die notwendige Resilienz und Redundanz gewährleisten. Europa muss gezielte Anreize und harmonisierte Politiken nutzen – einschließlich der kommenden Digital Networks Act – um Netzwerke zu schützen und zu stärken.

Verfolgung strategischer Offenheit durch Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Verbündeten wie dem Vereinigten Königreich, um kritische Technologien gemeinsam zu entwickeln und Standards anzugleichen, die Europas Sicherheit und technologische Souveränität stärken.

Investitionen in digitale Inklusion und Kompetenz, um Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit Desinformation zu stärken und Vertrauen in demokratische Institutionen zu fördern – ein entscheidender Faktor für gesellschaftliche Resilienz.

Dieser Ansatz ermöglicht es Europa, seine dichten und robusten Netze strategisch zu nutzen – um Gegner abzuschrecken, Verbündete zu unterstützen und die Sicherheit und den Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

