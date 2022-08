Europäischer Yogakongress bei Yoga Vidya in Bad Meinberg

Location: Campus

Street: Yogaweg 7

City: 32805 – Horn-Bad Meinberg (Germany)

Start: 18.11.2022 12:30 Uhr

End: 20.11.2022 14:00 Uhr

Entry: 207.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Shaping the future with Yoga

++++ Early Bird-Tickets sind bis zum 15. September 2022 erhältlich ++++

Was kann Yoga dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten? Unter dieser Leitfrage veranstalten die European Yoga Federation und United Consciousness in Kooperation mit Yoga Vidya und der L’ecole du Nidra den europäischen Yoga Kongress vom 18. bis 20. November 2022 in Horn-Bad Meinberg.

Internationale Yoga-Lehrende treffen sich, um auszuloten, wie innere und weltweite Konfliktthemen, die unser zukünftiges Leben bestimmen werden, mit den yogischen Disziplinen in Richtung Frieden, Integration und Verständigung gelenkt werden können. Vielfalt zu respektieren, statt sie zu fürchten und sie als treibende Kraft für die Entwicklung zu nutzen – diese grundlegenden Aspekte, auf denen ein menschliches Miteinander gedeiht, erscheinen als maßgebliche Faktoren für die Gestaltung unserer Zukunft. Sie bilden daher die richtungsweisenden Leitmotive des Europäischen Yoga Kongresses bei Yoga Vidya. Zudem kommt in der großen Vielfalt der Vorträge, Workshops, Yogastunden, Entspannungsangebote und musikalischen Darbietungen das ganze Spektrum des yogischen Erfahrungsschatzes zum Tragen. Davon profitieren Yogaübende aller Level genauso wie erfahrene Yogalehrende, die ihren Wissensschatz erweitern möchten.

Die Hauptreferierenden Amadio Bianchi, Anna Galovicova, Emy Blesio, Jadaranko Miklec, Swamy Tureyananda Saravanan Vijyakumar, Vikrant Singh Tomar und Sukadev Bretz repräsentieren die Idee von Einheit in Vielfalt nicht nur durch ihre internationale Herkunft, sondern auch durch die von ihnen transportierten Ideen und Yogarichtungen. Die praktischen Yogaeinheiten, Lesungen, Workshops, Kurzreferate, Klang- und Therapie- und Ausbildungsangebote sind besetzt durch weitere führende Yogalehrende. Auf dem Kongress vermitteln sie, wie jeder Einzelne zu innerem Frieden gelangen kann. Lehrende lernen, wie grundlegenden Weichen für ein befriedetes Miteinander in ihrem Unterricht gestellt werden können. Yogaübende erhalten neue Impulse für ihre persönliche Praxis.

Ein Kongress mit einer überbordenden Fülle an Fachwissen, Praxisbezug und Austausch folgender internationaler Referent*innen:

Swami Suryananda Saraswati Amadio Bianchi, Anna Galovicova, Swamy Tureyananda Saravanan Vijyakumar, Dr. Vikrant Singh Tomar, Aischwarya Devi Mary, Akash Nair, Amandio (Tino) Figueiredo, Amelia Devi Rozzi, Andrii Mishchenko, Amra Kubat, Daniela Laudani, Dr. Franoise Freedman, Gisa Franceschelli, Gudakesha Prof. Dr. Kurt Becker, Ilija Daov, Dr. Krzysztof-Stec, Luanda Mori, Maharani Fritsch de Navarrete, Maja Milicevic ex Popov, Mangala Stefanie Klein, Marshall Govindan Satchidananda, Nepal Lodh, Pedro Pastor, Rama Schwab, Sanita Silina, Sara Ghisaura, Shivakami Bretz, Tarja Kallio-Tamminen, Dr. Vedamurti Olaf Schönert, Satyadevi Bretz, Amba Popiel-Hofmann, Christin Friedla, Till Kuhnle, Uli Schuchart, Ravi Ott, Sukadev Bretz u.v.a.

Willkommen an alle, die an diesem Wochenende – oder darüber hinaus ein Teil davon sein möchten.

Mehr Infos:

– www.yoga-vidya.de/events/yoga-kongress/

– www.europeanyogafederation.net/

Anmeldung: Tel. 05234/870, per Email: rezeption@yoga-vidya.de

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

Firmenkontakt

Yoga Vidya e.V.

Petra Beer

Yogaweg 7

32805 Horn-Bad Meinberg

05234-87-0

badmeinberg@yoga-vidya.de

https://www.yoga-vidya.de

Pressekontakt

Yoga Vidya PR-Team

Maike Czieschowitz

Yogaweg 7

32805 Horn-Bad Meinberg

05234-87-2206

presse@yoga-vidya.de

https://www.yoga-vidya.de/service/presse/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.