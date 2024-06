Europäische Pastoren-Konferenz in Paris: Licht und Einheit für das Christentum

Am 15. Juni wird Frankreich zum Zentrum einer bedeutenden religiösen Zusammenkunft, wenn die Shincheonji Kirche Jesu und das Zion Christliche Missionscenter die globale Pastoren-Konferenz ausrichten. Diese Veranstaltung, die unter dem Thema „Zeugnis über die Erfüllung der Offenbarung und die Wirklichkeit“ steht, soll das Christentum in Europa stärken und einen neuen Impuls für Einheit und Erneuerung setzen.

In einem umfassenden, jährlichen Plan beginnt die Wort-Seminar-Reihe von Shincheonji in Asien und zieht dann weiter über Europa, Afrika, Amerika und Ozeanien, bevor es erneut in Asien endet. Diese ambitionierte Initiative verdeutlicht die globale Vision der Shincheonji Kirche, die den Glauben über geografische und kulturelle Grenzen hinweg vereinen möchte.

Ein besonderes Highlight dieser Konferenz ist die Versammlung von 2.000 Pastoren aus verschiedenen Denominationen, die sich persönlich in Paris, Frankreich, treffen werden. Zusammen mit den Online- und Offline-Teilnehmern wird eine Gesamtzahl von etwa 10.000 Menschen erwartet. Dieses große Interesse unterstreicht die hohe Erwartungshaltung an die Veranstaltung. Medienvertreter und Journalisten aus ganz Europa werden ebenfalls anwesend sein, um umfassend darüber zu berichten und die Botschaft dieses Treffens weit zu verbreiten.

Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Einheit im Wort Gottes. Der Vorsitzende der Shincheonji Kirche, Man-hee Lee, betont, dass das Wort Gottes der Schlüssel zur Erneuerung und Wiederbelebung des Christentums ist. „Wenn die Leiter der Gemeinde im Wort Gottes eins werden, können wir wieder aufschwingen“, so Lee. Diese Botschaft ist besonders relevant in einer Zeit, in der die religiöse Landschaft weltweit durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt wurde.

Im Jahr 2023 nahmen insgesamt etwa 960.000 Menschen an den Wort Seminaren von Vorsitzenden Lee in Südkorea teil. Allein das Wort Seminar in Asien in den Philippinen zählte rund 10.000 Teilnehmer. Diese beeindruckenden Zahlen belegen die wachsende Anziehungskraft und das Vertrauen in das Wort von Shincheonji.

Trotz des allgemeinen Rückgangs des Christentums während der Corona-Zeit konnte Shincheonji bemerkenswerte Erfolge verzeichnen. Dreimal organisierte sie Abschlussfeiern mit jeweils 100.000 Teilnehmern während der Pandemie. Dieser Erfolg weckte das Interesse europäischer Pastoren, die nun neugierig darauf sind, wie diese Leistungen erzielt wurden. Der Grund dafür, so betont die Shincheonji Kirche Jesu, ist das Wort Gottes.

Die bevorstehende Konferenz in Frankreich bietet nicht nur eine Plattform zum Lernen und Austauschen, sondern symbolisiert auch Glauben und Hoffnung für die Zukunft des Christentums in Europa. Die globale Pastoren Konferenz findet am Samstag, den 15. Juni, ab 10:00 Uhr statt und lädt alle ein, die nach einer tieferen Verbindung und einem vereinten Glauben suchen. Nehmen Sie an dieser einzigartigen Gelegenheit teil, sich mit Glaubensführern zu vernetzen, Wissen auszutauschen und die Einheit im christlichen Glauben zu stärken.

