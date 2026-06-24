Europa braucht dringend eine eigenständige KI-Infrastruktur

Chips, Energie und Rechenzentren liegen größtenteils außerhalb Europas – warum das so gefährlich ist, und was sich konkret ändern müsste.

Wer heute kritische Arbeit auf KI-Systeme stützt, die er nicht selbst kontrolliert, ist von Chips, Energie und Rechenzentren außerhalb der eigenen Jurisdiktion abhängig – und das betrifft nicht nur Europa, sondern praktisch jeden, der nicht Amerikaner ist. Erst kürzlich zeigte sich, was das konkret bedeutet: Im Zuge einer US-Exportkontrollanordnung wurde der Zugang zu Anthropics neuesten Modellen Claude Fable 5 und Mythos 5 für Nutzer außerhalb der USA abgeschaltet.¹ Genau hier setzt eine neue Analyse zur europäischen KI-Infrastruktur an: Europa ist abhängig – verfügt aber zugleich über einen der wichtigsten Hebel der gesamten KI-Branche, den es bislang nicht nutzt.

Europas Trumpfkarte: ein Nadelöhr in den Niederlanden

Jeder fortschrittliche Chip, der Modelle wie Claude, GPT, Gemini oder Grok trainiert, durchläuft Maschinen eines einzigen Unternehmens im niederländischen Veldhoven. ASML ist weltweit die einzige Firma, die EUV-Lithografiesysteme herstellt, ohne die keine modernen Halbleiter gefertigt werden können.² Europa hält damit eine der wichtigsten Karten der gesamten KI-Wertschöpfungskette in der Hand. Ausgespielt hat es sie bislang nie.

Fünf Prozent gegen achtzig Prozent

Wie groß die Lücke trotzdem ist, zeigen die Zahlen: Europa verfügt aktuell über rund fünf Prozent der weltweiten KI-Rechenkapazität, die USA über rund achtzig Prozent.³ Die eigentlichen Engpässe liegen dabei nicht bei Ambition oder Talent, sondern bei Energiepreisen, Genehmigungsgeschwindigkeit und fehlender Fertigungskapazität für modernste Chips.

Wie groß der Unterschied im Tempo ist, zeigt der Colossus-Komplex von xAI in Memphis: Die erste Ausbaustufe mit 100.000 GPUs stand innerhalb von 122 Tagen – möglich durch den Verzicht auf mehrjährige Netzanschluss- und Genehmigungsverfahren und den Einsatz eigener Gasturbinen.⁴ Großbritannien erlebte das Gegenteil: OpenAI legte sein Flaggschiffprojekt Stargate UK im April 2026 auf Eis, mit Verweis auf Energiekosten und regulatorische Unsicherheit.⁵

Der wichtige Kampf auf den Smartphones

Apples neues „Siri AI“ liest Nachrichten, Kalender und Fotos und handelt direkt in anderen Apps – tief im Betriebssystem verankert. Kein anderer Assistent erhält diesen Zugriff, weil Apple ihn exklusiv dem eigenen Produkt vorbehält. Der Digital Markets Act verlangt das Gegenteil: Was Siri darf, müssen auch Wettbewerber wie Claude oder Mistrals Le Chat dürfen. Apple entschied sich gegen die Umsetzung – und startete „Siri AI“ in der EU gar nicht erst. Die EU-Kommission machte klar: Diese Entscheidung liege „allein bei Apple“.⁶

Es geht dabei nicht um das Icon im Assistenten-Slot, sondern um den Zugriff selbst. Apple und Google kontrollieren zusammen das Betriebssystem auf praktisch jedem Smartphone der Welt. Bliebe einem von beiden die Freiheit, diesen Zugriff exklusiv zu halten, stellt das nicht nur europäische Anbieter ins Abseits, sondern jeden Herausforderer weltweit, der nicht selbst das Betriebssystem besitzt. Wer das beste Modell baut, ist dann nicht mehr die entscheidende Frage – wer das Betriebssystem besitzt, beantwortet sie stattdessen. Das macht diesen Streit zu einer Weichenstellung für den globalen KI-Wettbewerb, nicht zu einer Randnotiz für europäische iPhone-Nutzer.

Einseitig ist der Streit dennoch nicht: Apples Sorge, dass die geforderte Zugriffstiefe echte Sicherheits- und Datenschutzrisiken schafft, ist ein legitimes Anliegen für sich.⁷

Brüssel reagiert

Die EU-Kommission hat die Diagnose offenbar aufgenommen: Am 3. Juni 2026 legte sie den Entwurf des Cloud and AI Development Act (CADA) vor, der die europäische Rechenzentrumskapazität innerhalb von fünf bis sieben Jahren mindestens verdreifachen soll – unter anderem durch maximal zwölfmonatige Genehmigungsverfahren in eigens ausgewiesenen Beschleunigungszonen.⁸ Begleitet wird dies vom 200-Milliarden-Euro-Programm InvestAI sowie den EuroHPC-KI-Gigafabriken.⁹

Vier Hebel, ein Zeitplan

Diagnose ist der einfache Teil. Damit aus Erkenntnis tatsächlich Substanz wird, braucht es eine Reihenfolge, klare Prioritäten und einen Zeitplan, für den jemand auch tatsächlich verantwortlich ist – nicht vage Appelle an „Europa“.

1. Genehmigungen beschleunigen: Das ist der einzige Hebel, der nichts kostet und innerhalb einer einzigen Legislaturperiode Ergebnisse liefert. Das Zwölf-Monats-Ziel des CADA ist bislang ein Vorschlag, kein Gesetz – Parlament, Rat und Kommission geben sich für die finale Fassung bis Q4 2027 Zeit.¹¹ Das ist zu langsam für eine Branche, die in Quartalen denkt. Die konkrete Forderung: den Zeitplan straffen, mindestens eine Beschleunigungszone pro großem Mitgliedstaat innerhalb von achtzehn Monaten operativ machen, und tatsächliche Genehmigungszeiten öffentlich, Land für Land, ausweisen.

2. Kapital gezielt steuern: Die 20 Milliarden Euro aus InvestAI für KI-Gigafabriken sollten ausdrücklich modernsten Trainings- und Inferenz-Chips vorbehalten sein – nicht generischer Rechenkapazität, die am Ende größtenteils bestehende amerikanische Modelle betreibt. Ein konkreter Vorschlag liegt bereits vor: eine europäische Co-Investitionsplattform nach dem Vorbild, wie Arm aus einem einzigen britischen Designhaus globale Lizenzdominanz aufbaute – mit geduldigem öffentlichem Kapital neben Venture-Geld für Firmen wie Axelera, Graphcore oder SiPearl, damit mindestens ein oder zwei tatsächlich industrielle Fertigungsgröße erreichen.¹²

3. Energie verbinden, nicht nur erzeugen: Der Norden produziert einen Strom-Überschuss aus Wind und Wasserkraft, der größtenteils lokal bleibt, während Kontinental- und Südeuropa an Preis- und Netzgrenzen stoßen. Ein gezieltes Programm aus Hochspannungs-Interkonnektoren und langfristigen Stromabnahmeverträgen, das nordische Energie dorthin bringt, wo die Rechenzentren stehen, würde mehr bewirken als jedes einzelne neue Kraftwerk. Die Technologie dafür existiert bereits – es ist eine Frage der Finanzierung, nicht der Erfindung.

4. Die Plattform-Frage verbindlich klären: Die EU-Kommission hat sich für die Android-KI-Interoperabilität bereits ein bindendes Entscheidungsdatum gesetzt: den 27. Juli 2026.¹⁰ Dieses Datum sollte als harte Frist behandelt werden, nicht als weiches Ziel – mit Zugriffsrechten, die europäischen und gleichgesinnten Anbietern dieselbe Zugriffstiefe geben, die Siri und Gemini besitzen, und nicht nur einen Platz im Einstellungsmenü.

Der Zeitplan dahinter ist real, nicht romantisch: Bis 2027 geht es vor allem darum, Reibung zu beseitigen – Genehmigungen, volle Auslastung der bereits laufenden KI-Fabriken, verbindliche Entscheidungen bei Android und Siri. Zwischen 2027 und 2030 sollen die geplanten Gigafabriken vollständig stehen, die ersten nordisch-kontinentalen Stromverbindungen im Bau oder fertig sein, und mindestens ein europäischer Chip-Hersteller industrielle Fertigungsgröße erreicht haben. Ab 2030 bleibt die eigentlich harte Aufgabe: modernste Fertigung unterhalb der Knotengrößen, die Dresden heute produziert – entweder über ein erweitertes ESMC-Modell, oder über eine bewusst gesteuerte Abhängigkeit von TSMC, Samsung und Intel bei den fortschrittlichsten Knoten, während Europa alles andere in der Kette selbst kontrolliert.

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Über den Autor

Daniel Kugler ist Brand- und Digitalstratege. Er schreibt über Markenführung, künstliche Intelligenz und digitale Souveränität, mit dem Anspruch, die gesellschaftliche Dimension technologischen Wandels ebenso ernst zu nehmen wie die technologische.

Kontakt via LinkedIn: linkedin.com/in/kuglerdaniel

Quellen:

1. Europe AI Sovereignty Crisis: G7 Offers Platform as Kill Switch Fears Grow, TechTimes: https://www.techtimes.com/articles/318611/20260618/europe-ai-sovereignty-crisis-g7-offers-platform-kill-switch-fears-grow.htm

2. The World’s Most Complex Machine, Works in Progress: https://worksinprogress.co/issue/the-worlds-most-complex-machine

3. Europe 2031 Scenario Puts EU at 5% of Global AI Compute, Implicator.ai: https://www.implicator.ai/viral-europe-2031-scenario-pegs-europes-ai-compute-at-5-of-world/

4. xAI’s Memphis Colossus, Introl: https://introl.com/blog/xai-memphis-colossus-100000-gpu-supercomputer-infrastructure

5. OpenAI Pauses Stargate UK Data Center Citing Energy Costs, Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-09/openai-pauses-stargate-uk-data-center-effort-citing-energy-costs

6. EU Says Decision Not to Launch Siri AI in Europe Is Apple’s Alone, MacRumors: https://www.macrumors.com/2026/06/09/eu-says-decision-not-to-launch-siri-ai-in-europe-is-apples/

7. Digital Markets Act Delays Apple & Google AI in Europe, Chamber of Progress: https://progresschamber.org/insights/dma-delays-apple-google-ai-europe/

8. Proposal for the Cloud and AI Development Act (CADA), Europäische Kommission: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-and-ai-development-act

9. The EU Cloud and AI Development Act in Depth, Inside Global Tech: https://www.insideglobaltech.com/2026/06/11/the-eu-cloud-and-ai-development-act-in-depth/

10. EU prepares to force Google to open Android to ChatGPT and Claude under Digital Markets Act, The Next Web: https://thenextweb.com/news/google-eu-android-gemini-rivals-dma

11. EU Cloud and AI Development Act – Legislative Roadmap, eu-cloud-ai-act.com: https://www.eu-cloud-ai-act.com/

12. Europe pursues new AI chip dream, CEPA: https://cepa.org/article/europe-pursues-new-ai-chip-dream

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