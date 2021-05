euroLighting: Flicker-konforme AC-COB-Module gemäß neuer EU-Verordnung 2019/2020

DCMF-Serie von RFsemi jetzt bei euroLighting

Nagold, Mai 2021 – euroLighting stellt die neue DCMF-Serie an AC-COB-Modulen von RFsemi vor. Sie senden ein angenehmes, flimmerarmes Licht aus, ohne dafür eine externe Stromversorgung zu benötigen, und entsprechen damit der neuen EU-Verordnung 2019/2020.

Ab dem 1. September 2021 müssen mit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung 2019/2020 neu eingeführte Leuchtmittel die Grenzwerte der neuen Flicker- und Stroboskop-Effekt-Parameter PstLM von 1,0 und SVM von 0,4 einhalten.

Die Flicker-Parameter der neuen DCMF-COB-Module entsprechen einem PstLM-Wert kleiner 0,08 und einem SVM-Wert von 0,08 bis 0,2. Damit liegen sie bis zu 92% unter dem geforderten Grenzwert der EU-Verordnung und erzeugen ein angenehmes, flimmerarmes LED-Licht für den Anwender. Die Problematik des typischerweise starken Flickers bei AC-Modulen konnte der Hersteller durch die Integration zweier hochwertiger Elektrolytkondensatoren lösen, während die Vorteile der AC-Technologie wie eine hohe Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden, ein exzellenter Leistungsfaktor von 0,95 und eine deutliche Platzeinsparung erhalten bleiben.

Die neuen COB-Module der DCMF-Serie sind in 5, 10, 15, 20 und 30W sowie wahlweise in den Farbtemperaturen 2700, 3000, 4000 und 5000K bei euroLighting erhältlich. Sie weisen einen hohen CRI von >90 auf und sind mit zwei Miniatursteckern für den Direktanschluss an 230VAC versehen. Zum Lieferumfang gehört eine Abdeckung, auf der mithilfe eines Bajonettverschlusses ein Reflektor ganz einfach befestigt werden kann. Passende Reflektoren sind in den Ausstrahlungswinkeln 15, 24 und 38° verfügbar.

Jetzt erhältlich bei: http://www.eurolighting.de

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (= HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Der Unternehmensbereich healthcare fokussiert sich auf den Vertrieb von UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.