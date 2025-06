Eurobit Systems schließt Megadeal mit drei Handelsriesen – Bezahlsystem EUROBIT PAY bereit für den digitalen Euro

London 17.06.25| Der europäische Payment-Spezialist Eurobit Systems ISIN: GB00EBS123000 sorgt für Aufsehen: Wie das Unternehmen am Dienstag bestätigte, wurden Verträge mit drei der größten Einzelhandelsketten Europas unterzeichnet. Der Deal markiert einen Meilenstein – nicht nur für Eurobit selbst, sondern auch für den Einzelhandel, der sich rasant auf die bevorstehende Einführung des digitalen Euro vorbereitet.

Denn genau dafür ist das EUROBIT PAY-System gerüstet. Ab Oktober 2025 wird die neue europäische Zentralbankwährung als digitale Version des Euro offiziell eingeführt – und Eurobit gehört zu den ersten Anbietern, die eine vollständige Integration in bestehende Kassensysteme garantieren können.

„Wir haben frühzeitig auf Kompatibilität gesetzt“, sagt CEO Josip Kovac. „Unser System ist darauf ausgelegt, neben klassischen Kartenzahlungen auch digitale Währungen wie den digitalen Euro zu akzeptieren – sicher, effizient und nahtlos.“ Kovac zufolge könnten derzeit bis zu 320.000 Einzelhändler mit dem hauseigenen System versorgt werden – genug Kapazität, um nicht nur den Bedarf der neuen Großkunden zu decken, sondern auch flexibel auf wachsende Nachfrage zu reagieren.

Die Auslieferung und Implementierung in den Filialen der Einzelhandelsketten ist für das Jahr 2026 geplant. Für Eurobit bedeutet das: volle Auftragsbücher – und ein lukratives Geschäftsmodell. Denn das Unternehmen verdient nicht nur an der Hardware und Software, sondern auch anteilig an den Transaktionsgebühren, die über das EUROBIT PAY-System laufen. Eine Kombination, die für stabile und wiederkehrende Einnahmen sorgt.

Ein warmer Geldregen für die kommenden Jahre

In Branchenkreisen ist bereits von einem „warmen Geldregen“ die Rede. Analysten sehen Eurobit Systems als einen der vielversprechendsten Akteure im boomenden Payment-Sektor. Die Nachfrage nach digitalen Zahlungslösungen wächst – und mit dem Start des digitalen Euro dürften sich neue Märkte öffnen.

Auch potenzielle Großinvestoren beobachten das Geschehen aufmerksam. Denn der Börsengang (IPO) von Eurobit Systems steht offenbar kurz bevor. Marktbeobachter sprechen von einem idealen Zeitpunkt: Die Kombination aus technologischer Reife, großen Einzelhandelskunden und einer strategisch günstigen Positionierung im digitalen Währungsumfeld macht Eurobit Systems zu einem potenziellen Leuchtturmprojekt der europäischen Fintech-Branche.

Zukunft im Visier

Für CEO Josip Kovac ist die aktuelle Entwicklung nur ein Zwischenschritt: „Wir sehen EUROBIT PAY als Rückgrat einer neuen Zahlungsinfrastruktur – nicht nur für Europa, sondern perspektivisch auch darüber hinaus. Der digitale Euro ist dabei ein Türöffner für noch weitreichendere Innovationen.“

London-based Agency One specializes in marketing for banks, fintechs, and insurers-creative, data-driven, and impactful.

Firmenkontakt

AGENCY ONE.IO

Leon Rith

Newman Street 16a

W1T 1PB London

No Tel. Supp.



http://www.agencyone.io

Pressekontakt

AGENCY ONE.IO

Boris Nathal

Newman Street 16a

W1T 1PB London

+44-04200453



http://www.agencyone.io