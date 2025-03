Eurobit Systems rüstet sich für den digitalen Euro – Kooperation mit chinesischem Chiphersteller

London, 28.03.2024 – Die Eurobit Systems (ISIN: GB00EBS123000) stellt frühzeitig die Weichen für eine reibungslose Einführung des digitalen Euro. Das Unternehmen bereitet seine Zahlungsterminals und Endgeräte auf Hochtouren für die neue digitale Währung vor.

CEO Josip Kovac betont: „Wir setzen bereits jetzt die notwendigen Maßnahmen um, um die millionenfache Bestellung und Auslieferung leistungsfähiger Zahlungsterminals sicherzustellen. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit einem führenden chinesischen Chiphersteller garantieren wir modernste Technologie und maximale Skalierbarkeit.“

Die Kooperation mit dem chinesischen Partner ermöglicht es Eurobit Systems, die nötigen Kapazitäten für eine reibungslose Markteinführung zu schaffen. Ziel sei es, eine hochperformante, sichere und breit verfügbare Zahlungsinfrastruktur bereitzustellen, sobald der digitale Euro offiziell eingeführt wird.

Mit dieser strategischen Vorsorge unterstreicht Eurobit Systems seine führende Rolle in der Entwicklung zukunftsfähiger Zahlungstechnologien.

London-based Agency One specializes in marketing for banks, fintechs, and insurers-creative, data-driven, and impactful.

Firmenkontakt

AGENCY ONE.IO

Leon Rith

Newman Street 16a

W1T 1PB London

+44-04200453



http://www.agencyone.io

Pressekontakt

AGENCY ONE.IO

Boris Nathal

Newman Street 16a

W1T 1PB London

+44-04200453



http://www.agencyone.io

Bildquelle: Digitaler Euro