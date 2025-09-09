Eurobit Systems auf Wachstumskurs: CEO Kovac kündigt bahnbrechende Entwicklung im Zuge des digitalen Euro an

London,09.09.2025.Die Eurobit Systems erlebt derzeit einen Aufschwung von außergewöhnlicher Dimension. Nach Unternehmensangaben konnte die Gesellschaft ihre Auftragszahlen in den vergangenen zwölf Monaten vervielfachen – ein Wachstum, das selbst in der dynamischen Technologiebranche Seltenheitswert hat.

CEO Josip Kovac ließ in einem aktuellen Statement erkennen, dass Eurobit Systems mit seiner innovativen Plattform EUROBIT Pay Systems bereits heute Maßstäbe setzt: „Wir schreiben Zahlen, die in dieser Form als bahnbrechend bezeichnet werden können. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt keine exakten Kennzahlen veröffentlichen, lässt sich klar erkennen, dass wir uns in einer absoluten Erfolgsphase befinden.“

Besonders im Hinblick auf die bevorstehende Einführung des digitalen Euro erwartet Kovac einen weiteren Schub für das Geschäft. Der Roll-out werde dem Unternehmen zufolge Aufträge in Multimillionenhöhe bescheren – nahezu ohne eigenes Zutun. „Das Entscheidende ist nicht die Nachfrage, die zweifellos kommen wird, sondern die Frage, ob wir die Kapazitäten schaffen, um alle bedienen zu können“, so Kovac.

Noch immer sei vielen Unternehmern in Europa nicht bewusst, wie nah die Einführung des digitalen Euro tatsächlich ist. Eurobit Systems sieht sich hier als zentraler Player: „Sobald der digitale Euro flächendeckend Fuß fasst, werden wir exponentielle Zuwächse in unserem Zahlenwerk verzeichnen. Daran besteht kein Zweifel“, betont Kovac.

Mit diesem Rückenwind blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Bei Eurobit Systems spricht man offen von einer „goldenen Ära“, die unmittelbar bevorstehe. Der Anspruch ist klar: Eurobit Systems will zu den Wegbereitern des digitalen Euro gehören – und damit eine Schlüsselrolle in der Transformation des europäischen Zahlungsverkehrs übernehmen.

Direkter Journal – since 1999

Firmenkontakt

Journal-Direkt

Björn Bergen

Dorfäcker 19

86944 Unterdießen

____________



http://www.journal-direkt.de

Pressekontakt

Journal-DIREKT

Björn Bergen

Dorfäcker 19

86944 Unterdießen

0800-50028834



http://www.journal-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.