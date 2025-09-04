EUHOMY mit dem neuen Euhomy Luna Pro

IFA 2025 – EUHOMY revolutioniert die Eiswürfel-Herstellung

Berlin, 4. September 2025. Futuristisches Design und maximale Performance im tragbaren Format! EUHOMY, ein anerkannter Vorreiter für innovative Kühllösungen, kündigt den offiziellen Launch des Euhomy Luna Pro Portable Crystal Crescent Ice Maker an – einer Eis-würfel-Maschine, das erstklassige Design, fortschrittliche Technologie und außergewöhnliche Effizienz vereint, für zu Hause ebenso wie unterwegs. Erleben Sie das Gerät live auf der IFA in Halle 8.1, Stand 105A – vom 5. bis 9. September in Berlin!

Konzipiert für alle, die perfekte Drinks lieben – vom Premium-Ambiente bis zum Alltag – definiert der Euhomy Luna Pro den Standard für Haushalts-Eismaschinen neu. Seine Highlights:

-Eis, das länger hält: Die kristallklaren, halbmondförmigen Eiswürfel schmelzen bis zu 30 Minuten langsamer als herkömmliches Eis – für länger kühle, erfrischende Getränke.

-Schnelles Eis in 12 Minuten: Der Luna Pro produziert 16 Halbmond-Eiswürfel pro Zyklus – und das in nur 12 Minuten. Ideal für den täglichen Bedarf oder spontane Anlässe.

-Intuitive Sicht- und Statusanzeige:

Countdown-Timer mit Restzeit bis zur Eisfertigstellung, transparenter Wassertank und Eiskorb für den schnellen Füllstands-Check sowie Status-LEDs für klare Betriebsinformationen.

Mit dem Euhomy Luna Pro liefert EUHOMY weit mehr als „nur“ Eis – jede Genusssekunde wird veredelt. Ob zur Inszenierung eines seltenen Whiskys, für perfekt gemixte Cocktails oder zuverlässig kalte Getränke auf Ihrem Event: Der Luna Pro ist der elegante, funktionale Begleiter für jede Gelegenheit. Ergänzend präsentiert EUHOMY auf der IFA die Euhomy Pearl L1 Pro und Euhomy Dart H1 – für stets perfekt gekühlte Drinks – sowie weitere Modelle.

EUHOMY setzt damit neue Marktstandards: Der Luna Pro ist nicht einfach eine Eiswürfel-Ma-schine, sondern eine smarte, leistungsstarke Design-Kühllösung für die hohen Ansprüche von heute. Ob Cocktail-Liebhaber:in, Hospitality-Profi oder qualitätsbewusst zu Hause – der Euhomy Luna Pro ist eine dauerhafte und stilvolle Investition, die den Unterschied macht.

Verfügbarkeit

Die tragbare Luna Pro Crystal Crescent Eiswürfel-Maschine ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 289,90 EUR erhältlich.

Treffen Sie EUHOMY auf der IFA (Halle 8.1 – Stand 105A) und entdecken Sie die perfekt transparenten Halbmond-Eiswürfel des Euhomy Luna Pro – für unvergleichlichen Eisgenuss. Außerdem zu sehen: Euhomy Pearl L1 Pro, Euhomy Dart H1 und Euhomy Rock Pro – https://docs.google.com/document/d/1DtQltY0a_ThNhSmqR1INOG9ab1NNuZ_wTmHWJ1rZzRA/edit?tab=t.0

Kontakt für die Presse:

Christoph Müllers

info@prmuellers.de

Telefon: 017 22 11 33 33

Pressekontakt IFA – in Halle 8.1, Stand 105A

Su Grigoriadis

+49 15 90 64 54 627

Gegründet im Jahr 2019, hat sich Euhomy rasch als führender Akteur im Haushaltsgeräte-Sektor etabliert. Von Anfang an war unsere Mission klar: Hochwertige, praktische und moderne Geräte zu entwickeln, die den Alltag von Familien bereichern – für mehr Komfort, Bequemlichkeit und gemeinsame Momente.

Was einst als kleiner Amazon-Shop begann, ist heute zu einer starken Omnichannel-Präsenz geworden – unter anderem bei Walmart, TikTok Shop, Home Depot, Lowe“s und Wayfair.

Unser Produktsortiment reicht von Küchen- über Umwelt- bis hin zu Outdoor-Geräten – besonders bekannt sind wir jedoch für den weltweit besten tragbaren Eisbereiter. Durch die Verbindung modernster Kühltechnologie mit klarem, intuitivem Design bieten wir jederzeit und überall kristallklares Eis auf Knopfdruck.

Bei Euhomy entwickeln wir nicht einfach Geräte – wir definieren neu, wie die Welt kühl bleibt. Ob bei Gartenpartys mit Freunden oder spontanen Wochenendausflügen: Unsere Lösungen bringen Freude, Komfort und Effizienz – für kompromisslose Frische.

