EuG revolutioniert Vorsteuerabzug: Grundsatzurteil setzt Milliarden an Liquidität für Unternehmen frei

Kommentar von Alvarez & Marsal zum aktuellen Urteil der Europäischen Gerichtshof

– Europäischer Gerichtshof bricht starre Rechnungs-Regeln: Vorsteuerabzug bereits im Leistungsmonat zulässig.

– Unmittelbarer Liquiditätsvorteil für Unternehmen durch beschleunigten Cashflow.

– Alvarez & Marsal Tax: „Das Ende des unnötigen Formalismus bei der Umsatzsteuer.“

München – 18. Februar 2026 – Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit einem wegweisenden Urteil (Urteil vom 11.02.2026, Rs. T-689/24) die Spielregeln für den Vorsteuerabzug in Europa grundlegend geändert. Unternehmen können die Vorsteuer künftig deutlich früher geltend machen, was zu einem unmittelbaren Liquiditätsschub führt. Das Gericht stellt klar: Das materielle Recht auf Steuerentlastung wiegt schwerer als bürokratische Belegfristen.

Bisher scheiterte der Vorsteuerabzug im Monat der Leistungserbringung oft an einer formalen Hürde: Lag die Rechnung am letzten Tag des Monats noch nicht physisch vor, musste der Abzug auf den Folgemonat verschoben werden. Im zugrunde liegenden Fall einer polnischen Energie-Verrechnungsstelle verweigerten die Behörden den Abzug im Leistungszeitraum, weil die Rechnungen erst Tage später eintrafen. Der EuG erteilte dieser Praxis nun eine Absage.

Kernaussage des Gerichts: Solange die Leistung erbracht wurde und die Rechnung vorliegt, bevor die Steuererklärung abgegeben wird, darf der Abzug im Leistungsmonat erfolgen.

Matthias Luther, Managing Director bei Alvarez & Marsal (A&M) Tax und Steuerexperte kommentiert die Entscheidung des EuGH wie folgt:

„Dieses Urteil ist ein Paukenschlag für jede Finanzabteilung. Der EuGH beendet die künstliche Verzögerung des Vorsteuerabzug. Für Unternehmen mit hohen Einkaufsvolumina bedeutet das einen massiven Liquiditätsvorteil: Das Geld bleibt früher im Unternehmen, statt als zinsloses Darlehen beim Finanzamt zu liegen.“

Die Experten von Alvarez & Marsal sehen drei zentrale Auswirkungen:

1.Optimierter Cashflow: Vorsteuerbeträge werden bis zu einen Monat früher erstattet oder mit der Zahllast verrechnet.

2.Zinsvorteile für die Vergangenheit: Unternehmen können für offenstehende Jahre prüfen, ob durch die neue Zeitrechnung Zinserstattungen geltend gemacht werden können.

3.Weniger Sanktionsrisiken: Der Vorwurf der „falschen Periodenzuordnung“, ein Klassiker in Betriebsprüfungen, verliert seine Grundlage, sofern die Rechnung bei Deklaration vorlag.

Handlungsbedarf für CFOs

Das Urteil zwingt Unternehmen dazu, ihre Buchhaltungsprozesse (Cut-off-Logik) neu zu bewerten. „Wer jetzt seine IT-Systeme und Deklarationsabläufe anpasst, sichert sich einen Wettbewerbsvorteil durch höhere Cash-Reserven“, so Luther weiter. „Gleichzeitig sollte das Urteil als strategisches Instrument in jeder laufenden Betriebsprüfung eingesetzt werden, um formale Kürzungen abzuwehren.“

