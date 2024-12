EU und Mercosur schließen historisches Freihandelsabkommen

Eine Chance für deutsche Unternehmen

Im Dezember 2024 haben die Europäische Union und Mercosur ein lang erwartetes Freihandelsabkommen nach über zwei Jahrzehnten der Verhandlungen abgeschlossen. Dieses Abkommen zielt darauf ab, eines der größten Freihandelsgebiete weltweit zu schaffen, das etwa 780 Millionen Menschen und fast 25 % des weltweiten BIP umfasst. Es wird Zölle und Handelsbarrieren zwischen den beiden Regionen abbauen, um den Export zu erleichtern und die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Laut der Europäischen Kommission werden für 91 % aller zwischen der EU und Mercosur gehandelten Waren die Zölle abgeschafft, was jährliche Einsparungen von etwa 4 Milliarden Euro für europäische Exporteure bedeutet.

Brasilien ist BRICS-Mitglied und Teil des Mercosur, einem Handelsblock, der rund 300 Millionen Menschen repräsentiert und Argentinien, Paraguay, Uruguay sowie neuerdings Bolivien umfasst. Brasilien ist das größte Land in diesem Handelsblock mit einer Bevölkerung von etwa 216,4 Millionen Einwohnern. Die Metropolregion São Paulo hat eine geschätzte Einwohnerzahl von etwa 21,5 Millionen und ist damit die größte Metropolregion in Brasilien sowie eine der größten der Welt.

Inmitten dieser Entwicklungen hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am 22. Januar 2024 einen umfassenden Reindustrialisierungsplan für Brasilien vorgestellt. Diese Initiative zielt darauf ab, den Industriesektor des Landes im nächsten Jahrzehnt zu revitalisieren und Herausforderungen durch Deindustrialisierung anzugehen. Der Plan umfasst eine Investition von insgesamt etwa 300 Milliarden Reais bis 2026.

Im Großraum São Paulo gibt es mehr als 1.000 deutsche Unternehmen, was die Region zum größten deutschen Wirtschaftsstandort außerhalb Deutschlands macht. Diese hohe Konzentration deutscher Firmen ist ein Zeichen für die wirtschaftliche Bedeutung und die vielfältigen Geschäftsmöglichkeiten, die São Paulo bietet. Der brasilianische Real steht derzeit auf einem historisch günstigen Niveau, was Investitionen und M&A-Aktivitäten in Brasilien noch attraktiver macht.

GMEX Consulting LLC führt deutsche Unternehmen in Brasilien, China und den USA zum erfolgreichen Markteintritt. Wir bringen Sie in die Welt und die Welt zu Ihnen.

