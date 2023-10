EU und IBB fördern Sustainability Startup ImpactNexus

ImpactNexus erhält EUR 1 Mio um die Nachhaltigkeitstransformation von KMUs zu beschleunigen

Berlin, 16. Oktober 2023: ImpactNexus.io bietet Unternehmen, Banken und Finanzinvestoren software-basierte Lösungen für effizientes Nachhaltigkeitsmanagement an. Mit der Förderung wird der Ausbau einer KI-gestützten Software unterstützt. Diese hilft besonders kleineren und mittleren Unternehmen (KMUs), ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu bewerten und ihre Nachhaltigkeitsstrategie und Umsetzung effizient zu optimieren. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitstransformation von KMUs zu beschleunigen.

KMUs sehen sich mit zunehmend anspruchsvolleren Erwartungen von Regulierungsbehörden, Investoren, Kunden und Mitarbeitenden in Bezug auf Nachhaltigkeit konfrontiert. Den meisten Entscheidern fehlt es an qualifizierten Ressourcen und Experten, um eine Nachhaltigkeitsstrategie anzugehen oder deren Umsetzung effizient zu beschleunigen. Hier bietet ImpactNexus einen effizienten, digitalen Lösungsansatz, um Nachhaltigkeitsaktivitäten zu beschleunigen.

ImpactNexus verwendet KI und natural language processing (NLP), um Erkenntnisse aus Millionen von Forschungsartikeln, Berichten & Nachrichten zu gewinnen. Mit Hilfe dieser Daten kann ImpactNexus unternehmensspezifisch Nachhaltigkeitsthemen priorisieren und strategische Handlungsempfehlungen für eine effiziente Nachhaltigkeitstransformation abgeben. Somit werden positive und negative Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft erfasst und wesentliche Risiken und Chancen, die den Geschäftserfolg betreffen, eingeordnet.

All dies ist eingebettet in eine end-to-end Sustainability Management Software für Entscheidungsträger. Die Software begleitet Unternehmen in den kommenden Jahren dabei, die verpflichtenden Berichtsanforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu erfüllen. CSRD ist die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die auf neuen European Sustainability Reporting Standards (ESRS) beruht.

„Unsere digitalen Lösungen ermöglichen KMUs, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt und die Gesellschaft zu bewerten, effizient gegenüber verschiedenen Stakeholdern zu berichten und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsleistung zu optimieren“, sagt Alexander Schabel, CEO von ImpactNexus.

Für weitere Informationen: https://impactnexus.io/profit

Über die Förderung

Das Team von ImpactNexus erhält Fördermittel von der Investitionsbank Berlin (IBB) im Rahmen des ProFIT-Programms, das Zuschüsse und Darlehen für technologische Innovationsprojekte bereitstellt. Dieses Programm wird wiederum durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2021-2027 (EFRE) finanziert.

Für weitere Informationen: www.berlin.de/efre und https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/pro-fit-projektfinanzierung.html

ImpactNexus GmbH, gegründet 2021, bietet Unternehmen, Banken und Finanzinvestoren software-basierte Lösungen für effizientes Nachhaltigkeitsmanagement an. Dies beinhaltet Lösungen für Venture Capital und Private Equity Fonds, um Berichtspflichten nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nachzukommen.

Für Unternehmen deckt ImpactNexus die ganze Bandbreite des Sustainability Management ab, von ESG und Impact Bewertung, über Compliance und Berichterstattung nach verschiedenen Standards (z.B. CSRD), bis hin zur Optimierung der Sustainability-Strategie und -Maßnahmen. Die Lösungen von ImpactNexus werden über eine KI-basierte Impact-Datenbank stark automatisiert und liefern Kunden maßgeschneiderte Verbesserungsvorschläge. Bereits heute nutzen über 500 Firmen, Banken und Finanzinvestoren Lösungen von ImpactNexus.

