EU-Klimapakt – Jahreskonferenz in Berlin 2024: Klimaaktion im Fokus

Brüssel – Der Klimawandel ist nicht nur eine Herausforderung, sondern erfordert auch zeitnahes Handeln. Unter dem Motto „Menschen für den Klimaschutz begeistern“ kamen am 22. November 2024 engagierte Bürger:innen, Organisationen und Expert:innen zur EU-Klimapakt Jahreskonferenz zusammen. Ziel der Veranstaltung war es, innovative Lösungen und Ansätze für die Klimakrise zu erarbeiten, um aktiv zum Schutz unseres Planeten beizutragen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Die Veranstaltung begann mit einer eindrucksvollen Eröffnungsrede von Katja Meier, sächsische Staatsministerin und EU-Klimapakt-Botschafterin. Sie betonte die Dringlichkeit des Handelns und motivierte die Teilnehmenden, mit kreativen Ideen und entschlossenem Engagement gemeinsam einen Wandel zu bewirken.

Einblicke in klimapolitische Herausforderungen großer Events

Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag von Klimabotschafter Julien Vogels, der die Ergebnisse seiner Besuchererfragung bei der Adele Residency in München präsentierte. Dabei wurde deutlich, dass über 50 Prozent der zurückgelegten Reisekilometer mit dem Flugzeug bestritten wurden, obwohl nur ein Viertel des Publikums auf diese Weise anreiste. Seine Analyse unterstreicht das Potenzial für eine nachhaltigere Gestaltung moderner Großveranstaltungen und zeigt auf, wie gezielte Maßnahmen insbesondere bei internationalem Publikum zu einer deutlichen Reduzierung von Emissionen beitragen können.

Erfolgreicher Workshop zur Klimakommunikation

Neben spannenden Vorträgen stieß der Workshop von Mathias Hamann zur Klimakommunikation auf große Resonanz. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lobten die praxisnahen Ansätze, die Hamann vermittelte, um Klimathemen klar und emotional ansprechend zu kommunizieren. Der Workshop hob hervor, wie wichtig zielgerichtete Kommunikation ist, um breite gesellschaftliche Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen zu schaffen.

Zusammenarbeit für den Klimaschutz

Die EU-Klimapakt Jahreskonferenz bot vielfältige Workshops und Vorträge, die innovative Kommunikationsstrategien und konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen präsentierten. Dominik Legrum, EU-Klimapakt-Landeskoordinator in Deutschland, erklärte:

„Es ist auch in turbulenten Zeiten wichtig, sich für das Klima einzusetzen, denn wir haben keinen „Planeten B´. Während der Konferenz des EU-Klimapakts haben wir viele spannende Lösungen für konkrete Probleme im Klimaschutz besprochen. Für uns als Gesellschaft gilt nun, diese Lösungen in die Breite zu tragen. Die EU Klimabotschafterinnen und -botschafter spielen dabei eine besondere Rolle als Multiplikator:innen.“

Die EU-Klimapakt Jahreskonferenz 2024 zeigte hervorragend, wie entscheidend Zusammenarbeit und Kommunikation für den Klimaschutz sind. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gingen mit neuen Perspektiven, konkreten Lösungsansätzen und gestärkten Netzwerken nach Hause – um die Impulse weiterzutragen und die Klimakrise aktiv anzugehen.

Über den EU Klimapakt

Der EU Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapaktbotschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potentielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

