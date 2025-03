EU-Klimapakt: Erfolgreiches Clean-Up Event – Potsdam packt an!

Brüssel, 25. März 2025 -Engagement, Gemeinschaft und kreative Inspiration: Das große Clean-Up Event in Potsdam, koordiniert von Polyhedra Labs gUG in Zusammenarbeit mit dem EU-Klimapakt, zeigte im März, was möglich ist, wenn junge Menschen gemeinsam handeln. Über 220 Schülerinnen und Schüler haben sich in der Hauptstadt Brandenburgs zusammengetan, um die Stadt von Müll zu befreien – und es gelang ihnen dabei nicht nur die Umwelt ein Stück sauberer zu hinterlassen, sondern auch ein Zeichen für die junge Generation und ihre Anliegen zu setzen. Organisiert wurde das Event von EU-Klimabotschafter Rodrigo Perez-García in Zusammenarbeit mit dem Klima-Bündnis e.V., den EUROPE DIRECT Zentren, dem EU-Klimapakt sowie der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland.

Bis Samstag, den 22. März waren insgesamt sechs verschiedene Schulgruppen in der Potsdamer Innenstadt unterwegs. Die Schülerinnen und Schüler erklärten sich dazu bereit, eine große Aufräumaktion zu starten, um weggeworfene Plastikflaschen, buntes Papier und weiteren Müll in den Parkanlagen und auf den Straßen zu sammeln. Besonders beeindruckend waren die riesigen Haufen des gesammelten Mülls – so trugen die Schülerinnen und Schüler insgesamt 150 Kilogramm Abfall zusammen. Dabei ist das Ziel der Aktion klar: Man möchte an die junge Generation appellieren, nachhaltiger zu leben und einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

„Dieses Event war mehr als nur ein Clean-Up – es war ein starkes Zeichen dafür, was möglich ist, wenn wir gemeinsam anpacken. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler hat uns alle daran erinnert, dass nachhaltiges Handeln in kleinen, aber wirkungsvollen Schritten beginnt. Danke an alle, die mitgemacht haben!“, betont EU-Klimapakt-Botschafter Rodrigo Perez-García.

Zum Abschluss des Clean-Up Events gab es am Sonntag, den 23. März eine feierliche Abschlussveranstaltung. Der EU-Klimapakt bedankt sich bei allen teilnehmenden Schulen, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern für ihr außergewöhnliches Engagement. Dieses Event hat bewiesen: Klimaschutz beginnt vor unserer eigenen Haustür – und in der Gemeinschaft kann großes bewirkt werden.

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

