Ethiopian Airlines plant Flottenerweiterung um fünf weitere Frachter

Frankfurt am Main, 7. März 2022 – Ethiopian Airlines und Boeing gaben am Wochenende die Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding) zum Kauf von fünf 777-8 Frachtern bekannt. Mit diesem Schritt will die Fluggesellschaft die wachsende globale Frachtnachfrage von ihrem Drehkreuz in Addis Abeba aus bedienen.

„Wir freuen uns, diese Absichtserklärung mit unserem langjährigen Partner Boeing zu unterzeichnen, die uns in den Kreis der ausgewählten Erstkunden für die Flotte aufnimmt. Mit unserer Strategie „Vision 2035″ planen wir, unser Fracht- und Logistikgeschäft auszubauen, um einer der größten globalen multimodalen Logistikanbieter auf allen Kontinenten zu werden. Zu diesem Zweck erweitern wir unsere spezielle Frachterflotte mit den neuesten technologischen, treibstoffeffizienten und umweltfreundlichen Flugzeugen des 21. Jahrhunderts. Bereits heute decken unsere Luftfrachtdienste mehr als 120 internationale Ziele auf der ganzen Welt ab, sowohl mit Frachtraumkapazität als auch mit speziellen Frachterdiensten. Außerdem haben wir mit dem Bau des größten E-Commerce-Hub-Terminals in Afrika begonnen“, sagte Tewolde Gebremariam, Group CEO Ethiopian Airlines.

Boeing hat den neuen 777-8 Frachter im Januar auf den Markt gebracht und bereits 34 Festbestellungen für das Modell verbucht. Mit einer Nutzlastkapazität, die nahezu identisch mit der der 747-400 Freighter ist, einer 30-prozentigen Verbesserung der Treibstoffeffizienz, der Emissionen und der Betriebskosten wird die 777-8 Freighter den Betreibern ein nachhaltigeres und rentableres Geschäft ermöglichen.

Ethiopian Airlines betreibt derzeit neun 777-Frachter, die Afrika mit mehr als 40 Frachtzentren in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Amerika verbinden. Die Flotte der Fluggesellschaft umfasst außerdem drei umgerüstete Boeing 737-800-Frachter und insgesamt mehr als 80 Boeing-Jets, darunter 737, 767, 787 und 777.

Über Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. In den fünfundsiebzig Jahren ihres Bestehens hat sich Ethiopian zu einer der führenden Fluggesellschaften des Kontinents entwickelt, die in Sachen Effizienz und operativem Erfolg konkurrenzlos ist. Ethiopian beherrscht den Löwenanteil des panafrikanischen Passagier- und Frachtnetzes und betreibt die jüngste und modernste Flotte zu 127 internationalen Passagier- und Frachtzielen auf fünf Kontinenten. Die Flotte von Ethiopian umfasst hochmoderne und umweltfreundliche Flugzeuge wie Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter und Bombardier Q-400 Doppelkabine mit einem durchschnittlichen Flottenalter von fünf Jahren. In der Tat ist Ethiopian die erste Fluggesellschaft in Afrika, die diese Flugzeuge besitzt und betreibt. Ethiopian setzt derzeit einen 15-Jahres-Strategieplan namens Vision 2025 um, der das Unternehmen zum führenden Luftfahrtkonzern in Afrika mit sieben Geschäftsbereichen machen soll: Ethiopian International Services, Ethiopian Cargo & Logistics Services, Ethiopian MRO Services, Ethiopian Aviation Academy, Ethiopian ADD Hub Ground Services, Ethiopian Airports Services und Ethiopian Express Services (Domestic). Ethiopian ist eine mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft, die in den letzten sieben Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 25 % verzeichnete.

Weitere Informationen unter www.ethiopianairlines.com

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B- und B2C-Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Kontakt

KPRN network GmbH

Pantea Khaledpour

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0172 6649810

khaledpour.pantea@kprn.de

http://www.kprn.de