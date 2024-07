Ethik und künstliche Intelligenz im Konflikt

Künstliche Intelligenz ist schon lange nicht mehr nur Sujet im Science-Fiction-Genre, stattdessen begegnet sie uns im Alltag immer häufiger. Zu den beeindruckenden Errungenschaften KI-basierter Technologie gehören beispielsweise Gesichtserkennung oder selbstfahrende Autos. Dennoch stellen besonders die damit einhergehenden ethischen Fragen ein großes Problem dar. Wie mit künstlicher Intelligenz umzugehen ist und was in Zukunft noch auf uns zukommen kann, lesen Sie in „Ethik der künstlichen Intelligenz. Prinzipien, Merkmale und Leitlinien einer ethischen KI“. Das Buch ist im Februar 2023 bei Academic Plus erschienen.

Ein noch sehr junges Forschungsgebiet ist die um 2006 eingeführte „Maschinenethik“, aber diese reicht längst nicht aus, um zufriedenstellende Lösungen für Probleme zu finden, die KI-basierte Technologien auslösen. Die Ethik der künstlichen Intelligenz bietet einen neuen Ansatz, um komplexe ethische Fragen zu untersuchen und zu klären. Die Publikation erklärt daher, neben Definition und Geschichte, auch die Vor- und Nachteile der Ethik der KI.

Von ethischer KI und dem ethischen Umgang mit KI

Welche ethischen Probleme gibt es bei der künstlichen Intelligenz? Was sind die allgemeinen und gemeinsamen ethischen Grundsätze, Regeln, Richtlinien und Vorschriften, mit denen sich diese ethischen und moralischen Probleme der KI lösen lassen? Was sind einige der notwendigen Merkmale einer ethischen KI? Wie kann der Mensch sich an diese halten, um eine ethische KI aufzubauen? Anhand von Beispielen aus dem Gesundheitssystem, der Automobilindustrie, der Waffentechnik und generellen Fragen zur Beschäftigung wird erklärt, welche Möglichkeiten KI-basierte Technologien bieten. Dass sich diese Systeme allerdings auch ohne weiteres manipulieren und überlisten lassen, ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Dieses Buch richtet sich nicht nur an Zukunftsmenschen, Forschende oder Science-Fiction-Begeisterte, stattdessen macht es eine derart komplexe Thematik dank seines leicht verständlichen Stils, der Vermittlung von Hintergrundwissen und Beispielen aus dem alltäglichen Leben einem breiten Publikum zugänglich.

Das Buch ist im Februar 2023 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-80957-5).

