Ethik ist kein Zusatzmodul – warum Werte die eigentliche Architektur der Robotik sind

Was geschieht, wenn Maschinen nicht nur handeln, sondern bewerten

Die Debatte über humanoide Robotik wird noch immer mit einer merkwürdigen Verkürzung geführt. Meist geht es um Leistung, Geschwindigkeit, Präzision, Autonomie. Kann ein System gehen, greifen, tragen, ausweichen, reagieren? Doch genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Leerstelle. Denn die entscheidende Frage lautet nicht, ob ein Roboter handeln kann. Sie lautet, nach welchen Maßstäben er handelt, wessen Interessen er schützt und welche Grenzen er anerkennt.

Gerade deshalb ist Ethik in der Robotik kein nachträglicher Korrekturrand, kein hübsch formulierter Unternehmenswert für Investorenpräsentationen und auch kein Satz im Kleingedruckten. Ethik ist Architektur. Wer diese Einsicht unterschätzt, wird kurzfristig feststellen, dass die größten Fortschritte der Robotik nicht an fehlender Rechenleistung scheitern, sondern an fehlender normativer Klarheit. In dem Moment, in dem ein System in menschliche Räume eintritt, ist es nie nur Technik. Es wird Teil einer sozialen Ordnung.

Die Welt bewegt sich inzwischen mit großer Geschwindigkeit auf genau diese Schwelle zu. Der globale Robotik- und KI-Markt wird für 2025 auf deutlich über 250 Milliarden US-Dollar geschätzt, während der Humanoid Robot Market je nach Analystenhaus 2025 bei rund 2,9 Milliarden US-Dollar liegt und bis 2030 mit jährlichen Wachstumsraten um 39 Prozent auf über 15 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Parallel dazu liegen die weltweiten Investitionen in KI-Startups 2025 stabil bei mehr als 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr, mit einem wachsenden Anteil für embodied AI und robotische Systeme. Die ökonomische Richtung ist also klar. Die normative Richtung ist es keineswegs.

Wer heute über Ethik in der Robotik spricht, meint deshalb nicht abstrakte Philosophie, sondern hochkonkrete Machtfragen. Darf ein System menschliche Emotionen interpretieren? Darf es Verwundbarkeit erkennen oder in einer Pflegesituation Prioritäten setzen? Und wenn ein humanoider Roboter lernt, dass Effizienz und Würde in Konflikt geraten, welche Seite wird dann stärker gewichtet? Genau an dieser Stelle wird deutlich, warum die klassische Ingenieurslogik nicht mehr ausreicht. Optimierung allein ist blind, wenn sie nicht weiß, was sie optimieren soll.

Dr. Andreas Krensel und das Team von Eyroq denken diese Problematik nicht als Kommunikationsaufgabe, sondern als Fundament. Aus ihrer biologischen Perspektive wirkt das fast zwingend. Ein lebender Organismus handelt nie im luftleeren Raum. Wahrnehmung, Einordnung, Reaktion und Selbstbegrenzung sind miteinander verschränkt. Ein System, das Menschen unterstützen soll, darf daher nicht nur leistungsfähig sein. Es muss menschenverträglich sein. Und menschenverträglich bedeutet mehr als sicher. Es bedeutet nachvollziehbar, zurückhaltend, verhältnismäßig und im Zweifel fähig, auf Macht zu verzichten.

Zwischen Pflege, Alltag und Arbeit – warum die entscheidenden Konflikte längst begonnen haben

Man muss sich nur den Alltag ansehen, um zu verstehen, wie nah diese Fragen bereits gerückt sind. Der intelligente Lautsprecher hört mit, der Staubsauger kartiert Wohnräume, das Smarthome registriert Bewegungsmuster, soziale und serviceorientierte Roboter treten zunehmend in Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Rehazentren und Logistikräume ein. Was als Komfort beginnt, kann sehr rasch in Bewertung umschlagen. Wer im Raum ist, wie jemand spricht, wie lange eine Person still sitzt, ob sie angespannt oder desorientiert wirkt, all diese Daten wirken technisch zunächst neutral. In sozialer Realität sind sie es nicht.

Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich ist der Druck enorm. Die WHO verweist weiterhin auf einen globalen Mangel von rund 10 Millionen Gesundheitsfachkräften bis 2030, besonders stark in Ländern mit ohnehin fragilen Versorgungssystemen. Parallel dazu zeigen neuere Analysen, dass Robotik und Assistenzsysteme im Bereich Alter, Pflege und Betreuung gerade deshalb so viel Aufmerksamkeit erhalten, weil Personal fehlt, Bevölkerungen altern und der Versorgungsbedarf steigt. Eine 2025 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit zu Care-Robots, die 41 Studien auswertete, kommt zu dem Ergebnis, dass diese Systeme emotionales Wohlbefinden, Kommunikation und bestimmte Unterstützungsleistungen verbessern können, zugleich aber hochgradig von Personalisierung, Einbettung und Akzeptanz abhängen. Eine weitere 2025 publizierte Arbeit in Scientific Reports unterstreicht, dass eine erfolgreiche Robotikeinführung in der Altenpflege nur dann gelingt, wenn Co-Creation, Anpassung an reale Pflegeabläufe, Schulung des Personals und robuste ethische Leitlinien zusammenkommen.

Gerade darin liegt der kritische Punkt. Ein Pflegeroboter, der Medikamente bringt, Wege weist oder beim Transfer hilft, ist nicht einfach ein Gerät. Er verändert Beziehungsstrukturen, verschiebt Zeitbudgets und beeinflusst, was Pflegekräfte selbst noch tun und was delegiert wird. Und er kann, wenn er schlecht entworfen ist, aus Fürsorge einen kalten Prozess machen. Die ethische Frage lautet also nicht nur, ob Roboter helfen können. Sie lautet, welche Form von Hilfe sie verkörpern.

Für die anspruchsvolle Debatte ist dabei entscheidend, zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden. Die erste Ebene ist die Instrumentenethik. Sie fragt, ob ein System Schaden verursacht oder Nutzen stiftet. Die zweite Ebene ist tiefer. Sie betrifft das Menschenbild, das im System steckt. Wird der Mensch als zu überwachendes Risiko verstanden, als optimierbares Bündel von Verhaltensmustern oder als verletzliche Person mit Würde, Eigenzeit und Recht auf Unschärfe? Die Differenz ist gewaltig. Ein System, das nur Effizienz sieht, wird stets anders handeln als ein System, das Würde als harte Grenze versteht.

Genau hier wird die Vision von Eyroq interessant. Wenn Krensel und sein Team davon sprechen, Technologie nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung des Menschen zu entwickeln, dann ist das mehr als ein wohlklingender Satz. Es ist ein normativer Entwurf. Die Maschine soll den Menschen nicht disziplinieren, nicht entmündigen und nicht in eine perfekt lesbare Datenoberfläche verwandeln. Sie soll ihm dienen, ohne ihn zu verkleinern. Das klingt selbstverständlich. In Wahrheit ist es eine hochanspruchsvolle Konstruktionsaufgabe.

Die neue Regulierung zeigt, wie ernst die Lage ist – und wie offen die Zukunft bleibt

Dass diese Fragen keine akademische Randnotiz mehr sind, zeigt der europäische Gesetzgeber mit bemerkenswerter Deutlichkeit. Der EU-AI-Act ist seit August 2024 in Kraft und wird stufenweise wirksam. Seit dem 2. Februar 2025 sind bestimmte verbotene Praktiken durchsetzbar, darunter manipulative Systeme, ausbeuterische Systeme, Social Scoring sowie Emotionserkennung in Arbeits- und Bildungskontexten, soweit keine eng begrenzten Ausnahmen greifen. Weitere Pflichten für General-Purpose-AI greifen seit August 2025, und die volle Compliance für viele Hochrisikosysteme wird ab dem 2. August 2026 relevant. Damit ist der Kern der europäischen Botschaft klar: Nicht alles, was technisch möglich ist, darf in menschlichen Kontexten eingesetzt werden.

Gerade die Regulierung von Emotionserkennung ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich. Sie zeigt, wie groß das Misstrauen gegenüber Systemen ist, die behaupten, innere Zustände aus äußeren Signalen ableiten zu können. Und dieses Misstrauen ist wissenschaftlich keineswegs unbegründet. Die Forschung zu Vertrauen in soziale Robotik macht deutlich, dass Vertrauen kein einfacher Reflex auf technische Kompetenz ist. Eine 2025 publizierte systematische Literaturübersicht zu Vertrauen älterer Menschen in sozial assistive Robotik zeigt, wie heterogen die Messmodelle noch immer sind und wie stark Vertrauen von Kontext, Design, Transparenz und sozialer Einbettung abhängt. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass die Zuschreibung „mentaler“ Eigenschaften bei Robotern Vertrauen nicht automatisch erhöht. Im Gegenteil: Höhere emotionale Aufladung kann Risk-taking sogar senken, wenn Menschen die Maschine als unklar oder unheimlich wahrnehmen. Mit anderen Worten: Mehr Menschenschein erzeugt nicht automatisch mehr Akzeptanz.

Hier wird eine tiefer liegende Spannung sichtbar. Die Robotikbranche lebt wirtschaftlich von großen Versprechen. Sie muss zeigen, dass ihre Systeme nützlich, sicher, intelligent und marktfähig sind. Die Ethik zwingt sie jedoch zu etwas anderem: zur Einräumung von Grenzen. Ein verantwortungsvoll entwickelter humanoider Roboter müsste im Zweifel nicht nur sagen können, was er weiß, sondern auch, was er nicht weiß. Er müsste Unsicherheit markieren können und auf Eingriffe verzichten, wenn der Kontext nicht ausreicht. Und er müsste Rechenschaft darüber ermöglichen, warum er so gehandelt hat und nicht anders.

Das ist unbequem und verlangsamt die Entwicklung. Es erschwert Marketing und macht Produkte teurer. Doch genau darin liegt die Ernsthaftigkeit der Aufgabe. Wer in menschlichen Räumen handeln will, muss sich der Last des Maßstabs stellen, den menschliche Würde setzt. Technik wird an dieser Stelle politisch, rechtlich und kulturell.

Die eigentliche Zukunftsfrage lautet nicht, was Roboter können – sondern wem sie dienen

An dieser Stelle lohnt sich der gedankliche Schritt nach vorn. Wie könnte ein humanoider Roboter der nächsten Generation aussehen, wenn Ethik tatsächlich seine Architektur bestimmt und nicht nur seine Außendarstellung? Vermutlich wäre er weniger triumphal, als viele Zukunftserzählungen suggerieren. Er wäre nicht die allwissende Maschine, die alles kann, alles erkennt und alles entscheidet. Er wäre eher ein sorgfältiger Akteur mit eingebauten Bremsen. Ein System, das unterstützt, ohne zu dominieren. Das priorisiert, ohne zu entwürdigen. Das beobachtet, ohne Menschen in permanente Bewertbarkeit zu verwandeln.

Gerade deshalb ist die entscheidende Zukunftsfrage nicht technischer, sondern politischer Natur. Wollen wir Robotik, die aus dem Menschen Daten gewinnt? Oder Robotik, die den Menschen in seiner Verletzlichkeit schützt? Wollen wir Assistenz, die unmerklich Kontrolle ausweitet? Oder Assistenz, die die Autonomie stärkt? Wollen wir humanoide Systeme, die menschliche Nähe imitieren? Oder solche, die eine ehrliche, begrenzte und verlässliche Form technischer Partnerschaft anbieten?

Dieses Spannungsfeld wird von Eyroq und dem Team um Dr. Andreas Krensel genau betrachtet. Sie behaupten nicht, diese Fragen bereits gelöst zu haben. Im Gegenteil: Die intellektuelle Seriosität ihres Ansatzes liegt gerade darin, die offenen Stellen nicht zu kaschieren. Wer Robotik aus Biologie, Wahrnehmung und Verantwortung zusammendenkt, erkennt schneller als andere, dass Fortschritt nicht nur in neuen Aktuatoren oder besseren Modellen besteht. Fortschritt besteht auch darin, zu wissen, welche Art von Zukunft man nicht bauen will.

Und genau das könnte am Ende die eigentliche Trennlinie der Branche werden. Nicht zwischen schneller und langsamer. Nicht zwischen billig und teuer. Sondern zwischen Systemen, die den Menschen funktional umstellen, und Systemen, die ihn in seiner Würde ernst nehmen.

Dann wäre Ethik tatsächlich kein Zusatzmodul mehr. Sondern das, was sie von Anfang an hätte sein müssen: die verborgene Statik des ganzen Gebäudes.

Autor: Dr. André Stang, Robotiker und Baustoffentwickler

Dr. André Stang aus Oldenburg ist Autor, Biologe, Robotiker, Baustoff- und Planungsentwickler mit Schwerpunkt auf klimafreundlicher, CO₂‑armer Infrastruktur.

Über Dr. Andreas Krensel:

Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitaler Transformation und angewandter Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu seinen Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung.

Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozialverträglich und ethisch reflektiert sind.

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