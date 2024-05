Ethan Freeman Petra Heitkötter Malerei

Die Pashmin Art Gallery zeigt Mythen und Glitzer- Geschichten in Farben,Glas und Metall

Die bekannte Malerin Petra Heitkötter und der Musicalstar und Maler Ethan Freeman präsentieren ihre gemeinsame Ausstellung ‚Mythen und Glitzer‘ in der Pashmin Art Gallery. Die ausdrucksstarke Mischung aus Farben, Glas und Metall spiegelt ihre individuellen kreativen Prozesse wider und lädt die Betrachter ein, in eine Welt verzauberter Erzählungen zu tauchen.

Künstlerische Prozesse und faszinierende Materialien

Petra Heitkötter, eine angesehene Bremer Malerin, hat in mehr als 40 Einzelausstellungen in ganz Europa ihre Kunst ausgestellt. Sie arbeitet mit einer Vielzahl von Materialien, um Kontraste zu schaffen und neue Ensembles zu gestalten. Die intensive Farbe ihrer Werke und die Verwendung von Materialien wie Gold, Kupfer, Messing, Aluminium und Glas verleihen ihren Kunstwerken eine einzigartige Dynamik und Tiefe. Ihre Arbeiten sind in öffentlichen und privaten Sammlungen

Ethan Freeman: Bühne und Leinwand

Ethan Freeman, bekannt für seine Rollen in Musicals wie ‚Das Phantom der Oper‘, ‚Cats‘, ‚Jekyll & Hyde‘ und ‚Disney’s Aladdin‘, debütiert als Maler. Seine Arbeit als Maler ist genauso eine Geschichtenerzählung wie seine Bühnenarbeit, aber diesmal mit Farbe und Leinwand. Die leuchtenden Farben und Texturen seiner Malerei strahlen sinnliche Freude und Positivität aus und manchmal Humor.

Eine gemeinsame Ausstellung der besonderen Art

Die Ausstellung ‚Mythen und Glitzer‘ in der Pashmin Art Gallery zeigt die künstlerischen Werke von Heitkötter und Freeman, die den Betrachter in eine Welt verzauberter Erzählungen entführen. Die Vernissage findet am 18. Mai 2024 statt.

Der internationale Kurator Dr. Davood Khazaie

Die Ausstellung wird von Natalja Nouri kuratiert und von Jasmin Eikmeier moderiert. Der international anerkannte Kurator Dr. Davood Khazaie wird Einblicke in die kreativen Prozesse der beiden Künstler geben. Dies ist eine seltene Gelegenheit, tiefere Einblicke in die künstlerischen Gedanken und Techniken von Freeman und Heitkötter zu erhalten.

Zur Vernissage am 18.05.2024 werden beide Künstler anwesend sein.

Begleitet von James Mironchick wird Ethan Freeman auch eine kleine Kostprobe seines Repertoires geben.

Die Pashmin Art Gallery ist bekannt für ihre Unterstützung und Förderung von Kunstschaffenden aus verschiedenen Bereichen und Genres. Mit der Ausstellung ‚Mythen und Glitzer‘ setzt die Galerie ihre Mission fort, faszinierende und bedeutende Kunst einem breiten Publikum näher zu bringen.

Mythen und Glitzer

Geschichten in Farben, Glas und Metall

Malerei von Ethan Freeman und Petra Heitkötter

18.05 – 14.06.2024

Pashmin Art Galerie

Goten Str. 21

20097 Hamburg

Tel. 04069219899

Die Bremer Künstlerin Petra Heitkötter hat unter anderem in Wien, Riga, Daugavpils, Formentera, Ibiza, Bonn, Hamburg, Worpswede, Dresden, Kiel und Bremen in über 40 Einzelausstellungen und zahlreichen Gruppenausstellungen ihre Arbeiten gezeigt. Bekannt wurde sie außerdem durch ungewöhnliche Kunstspektakel wie die „Froschkönigaktion“, „Schnellste Ausstellung der Welt“, „Lesung aus dem Doppelbett “ „Telefonterror“, durch ihre Kunstsalons, ihre künstlerische gestalteten Apartments und als Organisatorin der Offenen Ateliers „KunstHafenWalle“ und „Kollegg“s“.

Sie ist seit 1992 Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und war 2021 die deutsche Beteiligung am internationalen Painting Symposium Silva Linarte in Daugavpils, Lettland.

Kontakt

Atelier Petra Heitkoetter

Petra Heitkoetter

Stephanikirchenweide 19

28217 Bremen

042175800



http://www.petraheitkoetter.de

