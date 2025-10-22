ETC Shop expandiert in Europa – Fünf neue Märkte erschlossen

Kelberg, 24. Oktober 2025 – Während viele Unternehmen in Deutschland angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Sparmodus schalten, geht ETC Shop bewusst den entgegengesetzten Weg: Der Onlinehändler für Lampen und Leuchten startet seinen Shop in fünf weiteren europäischen Ländern und setzt damit ein klares Signal für Wachstum, Zuversicht und unternehmerischen Mut.

In einer Zeit, in der Zurückhaltung dominiert, investiert das Unternehmen aus Kelberg in seine internationale Zukunft.

Mut statt Stillstand – Wachstum trotz Krise

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 2025 in einem schwierigen Umfeld: steigende Betriebskosten, zögerlicher Konsum und ein angespanntes Investitionsklima. Viele Handelsunternehmen agieren vorsichtig oder verschieben Expansionspläne.

ETC Shop sieht das anders:

„Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wer an seine Vision glaubt“, sagt Helga Thiel, Geschäftsführerin von ETC Shop.

„Wir investieren gezielt in fünf neue Märkte, weil wir überzeugt sind, dass Stabilität aus Bewegung entsteht – nicht aus Stillstand.“

Fünf Länder – ein Ziel: Nähe schaffen und Vertrauen stärken

Der Onlineshop ist ab sofort in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Polen mit eigenen Länderversionen verfügbar.

Damit wird das umfangreiche Sortiment aus Beleuchtung, Möbeln und Wohnaccessoires nun europaweit einfacher zugänglich.

Jeder Shop bietet landesspezifische Inhalte, Preise, Versand- und Serviceinformationen, um Kundinnen und Kunden in ihrer jeweiligen Sprache und Währung optimal anzusprechen.

Die neuen Ländershops sind unter folgenden Adressen erreichbar:

– Belgien https://www.etc-shop.be/

– Niederlande https://www.etc-shop.nl/

– Frankreich https://www.etc-shop.fr/

– Polen https://www.etc-shop.pl/

– Italien https://www.etc-shop.it/

Technologie, Logistik und Vision – die Basis für nachhaltiges Wachstum

Die Expansion basiert auf einer skalierbaren technischen Plattform und einer leistungsfähigen Logistikstruktur am Unternehmensstandort in Kelberg.

Produkt- und Funktionsupdates können künftig gleichzeitig in allen Märkten ausgerollt werden – das schafft Konsistenz im Markenauftritt und Effizienz im operativen Geschäft.

„Internationalisierung ist für uns kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess“, ergänzt Markus Nestmann.

„Wir wollen europaweit Kundinnen und Kunden für unser Sortiment begeistern und dabei unsere Werte – Qualität, Service und Vertrauen – konsequent leben.“

Seit 2001 steht ETC Shop für Qualität, Service und ein komfortables Einkaufserlebnis. Das Unternehmen aus Kelberg zählt zu den etablierten Onlinehändlern für Innen- und Außenbeleuchtung, professionelle Gewerbeleuchten sowie ausgewählte Möbel und Wohnaccessoires.

Ein modernes Logistikzentrum auf über 30.000 m² mit 12.000 Palettenstellplätzen gewährleistet schnelle Lieferzeiten und hohe Warenverfügbarkeit.

Mit über 1.000.000 zufriedenen Kundinnen und Kunden baut ETC Shop nun seine Präsenz in Europa weiter aus – mit dem Ziel, Licht und Design über Grenzen hinweg zugänglich zu machen.

