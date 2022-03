Etatgewinn: Interlutions ist Feuer und Flamme für SANTOS

Digitale Leadagentur setzt neuen Online-Shop für erfolgreichen Grill-Händler auf

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 31.03.2022 – SANTOS gibt Gas: Seit 2005 hat sich das Unternehmen zu einem der deutschlandweit führenden Grill-Shops entwickelt. Im Kölner Showroom begeistern Hunderte exklusive Marken-Grills die Kunden. Der Onlineshop santosgrills.de versendet über 4.000 Artikel nach ganz Europa – inklusive des kompletten Zubehörs. Um die Kunden online 365 Tage im Jahr fürs Grillen zu begeistern, suchte SANTOS nach einer kompetenten Digitalagentur. Interlutions gewann das Rennen um den „heißen“ Etat.

„Unsere Besucher bekommen regelmäßig strahlende Augen beim Anblick und beim Ausprobieren der Grills in unserem Showroom. Unser Online-Shop soll ein ähnlich faszinierendes und überzeugendes Einkaufserlebnis bieten. Interlutions ist für uns der ideale Partner, um dieses Ziel zu erreichen. Die Zusammenarbeit bereitet von Tag eins an große Freude“, so Daniel Schellhoss, Geschäftsführer von SANTOS.

Im Oktober 2021 übernahm die Digitalagentur bereits den Maintenance Support des Shops. In diesem Zuge optimiert das Team fortlaufend die Shop-Performance, aktualisiert Prozesse & Plugins und ergänzt neue Features und Funktionen. Parallel zündete Interlutions bereits die nächste Projektstufe: Die Digitalexperten werden im Laufe des Jahres ein neues CRM-System für SANTOS einführen.

„Im Team Interlutions gibt es eine Menge echter Grill-Fans, ob vegetarisch oder nicht. Kein Wunder also, dass wir sprichwörtlich Feuer und Flamme dafür sind, diese Passion ins Online-Business zu übertragen“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions:

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch Online-Marketing und Apps.

