estos startet Salesaktion für seine Unified Communications & CTI Software Suite ProCall Enterprise

#LetsGoSeven: Starnberger Softwarehersteller bietet ab sofort kostenattraktive Migration auf die nächste Version

Starnberg, 02.04.2020

Mit nur einem Schritt auf die neue Version 7 von ProCall Enterprise wechseln – davon profitieren Reseller und Anwender gleichermaßen: Die “#LetsGoSeven”-Aktion von estos bietet ProCall 6 Enterprise mit einer kostengünstigen Software Assurance für 12 Monate. Gratis dazu gibt es estos ProCall Mobility Services für 5 Benutzer und 12 Monate über das UCConnect Portal. Sobald die neue Version von ProCall Enterprise freigegeben ist, können Kunden einfach und ohne zusätzliche Kosten hierauf migrieren. Die neue Version der Unified Communications & CTI Software Suite wird voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2020 erhältlich sein. #LetsGoSeven läuft bis zum 30. Juni 2020.

“Wir möchten unseren Kunden einen möglichst einfachen und kostengünstigen Umstieg auf die Version 7 von ProCall Enterprise bieten. Neben Neukunden profitieren auch unsere Bestandskunden, die beispielsweise noch eine Version 5 im Einsatz haben, von #LetsGoSeven”, erläutert Robert Weiß, Senior Director Sales bei estos. “Der Vorteil: Die Endanwender können sofort starten, ihre Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen zu optimieren und dazu noch gratis fünf mobile Mitarbeiter ohne großen Aufwand einbinden.” Mit Hilfe der ProCall Mobile App kann der Smartphone-User von unterwegs auf Unternehmenskontakte zugreifen, Funktionen wie Video Chat nutzen oder über die Softphone-Funktionalität (SIP) telefonieren. Der hybride Cloud-Baustein ProCall Mobility Services ermöglicht die einfache und sichere Inbetriebnahme und Konfiguration aller Funktionen.

ProCall Enterprise ist eine Unified Communications & CTI Software Suite, die alle wichtigen Kommunikationswege in einer einzigen Anwendung vereint. Benutzer können mit dem PC ihr Telefon steuern, Audio/Video Chat nutzen, den Bildschirm teilen und die Präsenzen der Kolleginnen und Kollegen sehen sowie eigene Präsenzen setzen. Zusätzlich bietet estos Softphone Funktionen auf SIP-Basis, die Möglichkeit, Geschäftsprozesse zu integrieren und CRM-, ERP- oder Branchensoftware einzubinden, direkt über Webseiten zu kommunizieren sowie Fax, Voice Mailbox und SMS ebenfalls zu integrieren. Mehr zu den Produkten von estos ist zu finden unter www.estos.de/produkte, mehr über die Aktion unter https://www.estos.de/aktion.

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

