estos launcht cloud-basierte Telefonanlage „ProCall Voice Services“

Die estos GmbH launcht die cloud-basierte Telefonanlage „ProCall Voice Services“. Als Erweiterung zu dem Kernprodukt von estos, „ProCall Enterprise“, bietet das Unternehmen damit seinen Kunden, die heute noch klassische und häufig vor der Ablösung stehende Telefonanlagen einsetzen, ein aufeinander abgestimmtes Komplettangebot für kleine und mittelständische Unternehmen.

„estos Kunden nutzen ihre gewohnten UC-Funktionen aus ProCall Enterprise und können diese nun mit einer zeitgemäßen Telefonanlage aus der Cloud kombinieren, die allen Anforderungen moderner, digitaler Kommunikation gerecht wird“, erklärt Hille Vogel, bei estos für Märkte und Kunden verantwortlich.

„ProCall Voice Services“ lässt sich einfach und schnell in Betrieb nehmen und vereint alle wichtigen Funktionen komfortabler Business-Telefonie: Integrierte Voicemail, Teamfunktionen und die Verteilung von Anrufen. Die Benutzerzahl kann flexibel erweitert und reduziert werden, der Vertrag ist monatlich kündbar. Kunden behalten damit die volle Kostenkontrolle bei geringem Investitionsaufwand. Sicherheit bietet „ProCall Voice Services“ durch eine standardmäßige Verschlüsselung und den DSVGO-konformen Serverstandort in Deutschland.

„ProCall Voice Services ist für estos ein echter Meilenstein auf dem Weg zum Cloud-Anbieter“, erläutert David Welzmiller, Head of Product bei estos, und ergänzt: „estos Partner und Kunden profitieren bei der neuen Lösung von der langjährigen Cloud-Expertise der SF Technologies Gruppe, zu der neben estos auch STARFACE und TeamFON gehören.“

ProCall Voice Services wird stetig weiterentwickelt und um weitere Leistungsmerkmale ergänzt. Partner sowie Endkundinnen und -kunden können ProCall Voice Services kostenlos und unverbindlich für 45 Tage testen: 500 Freiminuten für 30 Tage werden dabei kostenfrei bereitgestellt.

Mehr Informationen sind hier zu finden: https://www.estos.de/produkte/procall-voice-services

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

Kontakt

estos

Sibylle Klein

Petersbrunner Straße 3a

82319 Starnberg

+49815136856166



https://www.estos.de

