Eskinivvach Burger Eschwege: Neue Website zeigt Burgerleidenschaft aus der Region

Eskinivvach Burger Eschwege startet neue Website www.eskinivvach-eschwege.de

Eskinivvach steht für mehr als nur Burger: Es ist ein kulinarisches Versprechen aus Eschwege, bei dem Leidenschaft, Qualität und Regionalität im Mittelpunkt stehen.

Die neue Website www.eskinivvach-eschwege.de bringt diese Werte jetzt auch digital zum Ausdruck: modern, übersichtlich und mit vielen Informationen rund um das Angebot, den Foodtruck und aktuelle Standorte.

Ein Burger-Restaurant mit Seele: Jetzt auch digital erlebbar

Was Eskinivvach so besonders macht, ist die Liebe zum Detail: hausgemachte Soßen, frische Zutaten aus der Region und kreative Rezepturen, die den Burger neu definieren. Die neue Website bietet Besuchern nun die Möglichkeit, sich einen umfassenden Eindruck vom Konzept, dem Angebot und der Philosophie des Unternehmens zu verschaffen.

Regionalität trifft Innovation: Der Foodtruck

Neben dem stationären Restaurant in der Bahnhofstraße 3 in Eschwege sorgt der Eskinivvach-Foodtruck für mobile Geschmackserlebnisse sowohl im Werra-Meißner-Kreis als auch darüber hinaus. Die aktuellen Standorte und Event-Termine sind jederzeit auf den Social-Media-Kanälen einsehbar:

Facebook: https://www.facebook.com/eskinivvach

Instagram: https://www.instagram.com/eskinivvach.burger.eschwege/

Ob Stadtfest, Hochzeit, Firmenfeier oder privates Event, der Foodtruck bringt handgemachte Burger direkt zu den Gästen. Buchungsanfragen sind jetzt auch über die neue Website möglich.

Ein Name mit Bedeutung: „Eskinivvach“ ist Eschwege

Der Name „Eskinivvach“ ist kein Zufall. Er steht sinnbildlich für die tiefe Verbundenheit mit der Region. Eskinivvach ist ein Herzensprojekt, gegründet aus einem Traum, in Eschwege einen Ort zu schaffen, an dem ehrliche Küche und echte Gastfreundschaft aufeinandertreffen.

Besuchen Sie uns:

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

Web: www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de

