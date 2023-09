ESG: Chance für KMUs – Warum jetzt dringender Handlungsbedarf besteht

Ab dem Jahr 2025 müssen viele KMUs die EU-Nachhaltigkeitsberichte der ESG-Richtlinien (Environmental, Social, Governance) veröffentlichen. Das SYNK GROUP ESG Briefing klärt auf.

Bei der Kreditvergabe kündigen bereits zahlreiche Banken an, diese zunehmend an die Erfüllung von ESG-Zielen zu knüpfen. Dies bedeutet, dass nachhaltiges Handeln zunehmend zum Faktor für die Finanzierung und Zukunftssicherheit von Unternehmen wird. Diese Entwicklungen stellen besonders kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vor Herausforderungen, da ihre personellen und finanziellen Ressourcen für die Bearbeitung der ESG-Anforderungen oft begrenzt sind.

Durch die ESG-Richtlinien werden viele Unternehmen dazu angehalten, ihre Aktivitäten und Ergebnisse in Bezug auf Umweltaspekte, soziale Faktoren und Unternehmensführung offenzulegen. KMUs, die sich frühzeitig mit ESG-Kriterien auseinandersetzen, erzielen einen klaren Wettbewerbsvorteil. Sie sind nicht nur attraktiver für Investoren, Mitarbeitende und Kunden, sondern auch widerstandsfähiger gegenüber Krisen und können sich besser an Marktveränderungen anpassen.

„Ein Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen und Nutzung der Chancen liegt in der Zusammenarbeit mit anderen „gleichgesinnten“ KMUs, die SYNK GROUP bietet mit ihrer kollaborativen ESG-Begleitung genau die Unterstützung, die KMUs benötigen, um in der neuen Geschäftswelt zu bestehen.“ betont Dr. Jörg Krauter, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung aus Frankfurt am Main.

Die SYNK GROUP lädt Verantwortliche aus den KMUs zu einem ESG-Briefing ein. Dort sollen diese mit ESG-Expert:innen ins Gespräch kommen und mehr über die Aspekte der ESG-Gesetzgebung sowie deren Auswirkungen auf KMUs erfahren. ESG ist nicht nur eine Frage der Compliance, sondern auch eine der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsorientierung. Das ESG Briefing findet als virtuelles Live Event am ESG-Briefing am 13.10., 7.11., 30.11. und 4.12.2023 statt.

Das ESG Briefing findet als virtuelles Live Event am ESG-Briefing am 13.10., 7.11., 30.11. und 4.12.2023 statt.

Die SYNK GROUP begleitet seit mehr als 20 Jahren vielfältige Unternehmen in Führungs-, Kollaborations- und Change-Prozessen. Mit vielen Kund:innen verbindet uns auch nach Abschluss dieser Projekte ein enges Vertrauensverhältnis.

