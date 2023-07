In der modernen Industrie sind die Sicherheit und der Schutz der Arbeitnehmer von zentraler Bedeutung. Deshalb ist es für Unternehmen sehr wichtig, dass ihre elektrischen Geräte, Maschinen und sonstigen Anlagen jederzeit einwandfrei funktionieren. An dieser Stelle kommt die E+Service+Check GmbH ins Spiel. Sie ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen und bietet ihren Kunden die Prüfung von Betriebsmitteln an.

Wir stellen vor: E+Service+Check GmbH

Die E+Service+Check GmbH ist eine Plattform, die es Unternehmen leicht macht, Kundenfeedback zu sammeln, zu analysieren und in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie die Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte, Maschinen und Anlagen nach den Vorschriften der Industrie. Als Berliner Unternehmen ist es vor allem im gesamten Bundesgebiet tätig. Es arbeitet nach der Baustellenverordnung (SiGeKo).

Die E+Service+Check GmbH hat auch mehrere Auszeichnungen und Anerkennungen für ihr Wachstum und ihre Leistung erhalten, wie z.B. als Wachstumschampion von Statista und FOCUS Money und als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa von der Financial Times London und Statista. Das Unternehmen führt seinen Erfolg auf seine hochqualifizierten und geschulten Mitarbeiter, den Einsatz modernster Technologie und seinen Fokus auf Kundenzufriedenheit zurück.

Leistungsangebot der E+Service+Check GmbH

Die E+Service+Check GmbH ist ein Unternehmen, das vor allem Sicherheitsprüfungen für ortsveränderliche und ortsfeste elektrische Betriebsmittel anbietet. Dazu gehören alle Geräte, die während des Betriebs leicht an einen anderen Ort gebracht werden können. Haushaltsgeräte, Verlängerungskabel, Elektrowerkzeuge, Geräteanschlusskabel und andere fallen unter diese Kategorie. Die E+Service+Check GmbH bietet unter anderem folgende Dienstleistungen an:

Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte, Maschinen und sonstiger Anlagen nach DGUV Vorschrift 3 und 4

Überprüfung von Arbeitsplatzbeleuchtung, Blitzschutzsystemen, Regalen, Leitern, Feuerlöschern und anderen Sicherheitseinrichtungen

Die vollständige Abdeckung der Dienstleistungen ist unten aufgeführt.

Wartung und Inspektion von Blitzschutzsystemen

Prüfung tragbarer elektrischer Geräte

Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen

Prüfung elektrischer Maschinen

Prüfung von Leitern und Tritten

Inspektion von Regalsystemen

Erprobung von Pflegebetten

Prüfung medizinischer Geräte

Thermografie

Erprobung von E-Ladestationen und Elektrosäulen

Prüfung von Tafeln

Prüfung von kraftbetätigten Türen und Toren

Die Kosten für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel sind abhängig von der Komplexität und dem Aufwand. DGUV V3 von E+Service+Check GmbH bietet viele Vorteile gegenüber anderen Anbietern, wie z.B.:

Rechtssichere und umfassende Dokumentation

Kundenportal mit papierloser Dokumentation

Professionelles Personal

Erinnerungen an den nächsten Prüfungstermin

Das Unternehmen ist für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Einen detaillierten Überblick über das Dienstleistungsangebot der E+Service+Check GmbH erhalten Sie unter https://www.e-service-check.de

Über E+Service+Check GmbH

Die E+Service+Check GmbH ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das Sicherheitsprüfungen für elektrische Geräte, Maschinen und andere Anlagen anbietet. Das Unternehmen hat über 320 Mitarbeiter und 5.000 Kunden und ist deutschlandweit vernetzt. Derzeit werden monatlich über 480.000 Geräte und Anlagen geprüft. Zu den Standorten gehören Hamburg, Leipzig, Hannover, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Naumburg (Saale).

Press / Media Contact Details:

E+Service+Check GmbH

news@e-service-check.de

Marc Langguth