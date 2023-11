esentri AG zweifach auf Platz eins beim Mindshift-Award

Erster Platz in den Kategorien „Agile Organisation“ und „Corporate Culture“ des „Mindshift – New Work Pioneers“ Award der Handelsblatt Media Group

Ettlingen, 3. November 2023 – Die esentri AG wurde beim diesjährigen „Mindshift – New Work Pioneers“ Award der Handelsblatt Media Group in zwei Kategorien mit dem ersten Platz ausgezeichnet. esentri erhielt den Preis in den Kategorien „Agile Organisation“ und „Corporate Culture“. Das Beratungshaus mit Hauptsitz in Ettlingen begleitet Unternehmen mit dem Strategieansatz der Twin Transformation durch einen ganzheitlichen Veränderungsprozess. Dieser Wandel vereint eine nachhaltige Wirtschaft mit modernen Technologien und digitalen Lösungen. Die Preisverleihung fand am 2. November 2023 im Rahmen des Change Congress in Düsseldorf statt.

Die Herausforderungen von morgen können nicht mit Denkweisen und Strukturen von gestern gelöst werden. Aus dieser Überzeugung heraus hat esentri vor über fünf Jahren beschlossen, auf kollegiale Führung als interne Organisationsform zu setzen und so den Raum für neue Lösungen zu schaffen.

„Die Auszeichnungen würdigen unseren Mut, Neues auszuprobieren und jeden Tag zu lernen. Diesen Pioniergedanken tragen wir bei esentri spürbar in unserer DNA und er ist tagtäglich im Unternehmen, aber auch bei unseren Kunden erlebbar“, freut sich Robert Szilinski, CEO und Mitgründer von esentri. „Es ist uns wichtig, mit unseren Handlungen Impact zu erzeugen und unserer unternehmerischen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden. Wir wollen als Vorbild vorangehen und begleiten andere Unternehmen, die den Wunsch haben, einen ähnlichen Mindshift in ihrer Organisation stattfinden zu lassen.“

esentri in zwei Kategorien auf Platz eins

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Um den Herausforderungen gerecht zu werden, benötigen Unternehmen innovative, flexible und dynamische Arbeitsstrukturen, -prozesse und -umgebungen. Der „Mindshift – New Work Pioneers“ Award der Handelsblatt Media Group zeichnet herausragende Lösungen dieser neuen Arbeitswelt aus und macht Leuchtturmprojekte sichtbar. Die Auszeichnung richtet sich branchenunabhängig an alle Unternehmen und wird in neun Kategorien verliehen.

In der Kategorie „Corporate Culture“ war die Fachjury davon überzeugt, dass esentri neue Werte auf vorbildliche Weise etabliert und damit Innovationen ermöglicht, neue Ideen fördert und mit passenden Strategien nachhaltige Veränderungsprozesse im Unternehmen anstößt. Diesen „Mindshift“ zeichneten die Juroren mit dem ersten Platz in dieser Kategorie aus. Ebenfalls Platz eins erhielt esentri in der Kategorie „Agile Organisation“. Hier würdigte die Jury die wegweisende Bereitschaft von esentri, mit neuen Ansätzen, Eigenverantwortung und Tools Veränderungen aktiv zu fördern.

„Die beiden Awards sind die Früchte, die wir für die Transformation unseres Unternehmens ernten“, stellt Robert Szilinski fest. „Sie zeigen, dass eine tiefgreifende Umgestaltung der Denkweise das Fundament für ein wettbewerbsfähiges Unternehmen der Zukunft ist.“

Mindshift als Grundlage für Twin Transformation

esentri berät Unternehmen bei der Twin Transformation, einem ganzheitlichen Veränderungsprozess, der die digitale und nachhaltige Transformation verbindet. Die Grundlage für eine erfolgreiche Twin Transformation ist eine tiefgreifende Umgestaltung der Denkweise, die zu neuen Verhaltensweisen und Handlungen führt. Das neue Mindset ist der Startpunkt für eine Twin Transformation und diese selbst ist die Reise der Transformation. Die Twin Transformation befähigt Unternehmen, zukunftsfähige, effiziente und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Diesen Mindshift hat esentri bereits erfolgreich vollzogen und kann aus eigener Erfahrung über die Schritte und Herausforderungen berichten. Die esentri Kultur folgt dem Ansatz der Enterprise-Agilität, einem Führungsansatz, der Mitarbeitende unterstützt, deren Wachstum ermöglicht und dabei auf klassische Hierarchien und Kontrollinstrumente verzichtet. Diese Unternehmenskultur bildet die Basis, um bei den beiden Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit innovativ zu handeln.

esentri berät Unternehmen bei der Twin Transformation, einem ganzheitlichen Veränderungsprozess, der die digitale und nachhaltige Transformation verbindet. Das Portfolio des 2010 gegründeten Unternehmens umfasst Strategie & Beratung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und hat zum Ziel, Kunden dazu zu befähigen, zukunftsfähige, effiziente und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Mit Hauptsitz in Ettlingen beschäftigt die esentri AG mehr als 120 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland, der Schweiz sowie Liechtenstein.

