Esagu – E-Commerce Software für Amazon & eBay RePricing

Esagu entwickelt Software für Amazon- und eBay-Händler: RePricing, HelpDesk und Automatisierungstools steigern Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Esagu GmbH mit Sitz in Köln entwickelt seit 2015 spezialisierte E-Commerce Software für den internationalen Onlinehandel.

Gründer Samuel Abraham und Guido Krömer haben das Unternehmen mit dem Ziel aufgebaut, Händler auf Amazon und eBay mit leistungsfähigen und sicheren Lösungen zu unterstützen.

Esagu fokussiert sich auf die Automatisierung von Preisstrategien und die Optimierung der Kundenkommunikation.

Alle Systeme werden vollständig in Deutschland entwickelt und betrieben.

Damit garantiert Esagu hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

Ein Kernprodukt ist das Amazon RePricing. Mit diesem System passen Händler ihre Preise automatisch an Marktveränderungen an.

Durch flexible Regeln, Mindestpreise und Strategien steigern sie ihre Wettbewerbsfähigkeit und sichern Margen.

Amazon RePricing von Esagu unterstützt sowohl kleinere Händler als auch große Anbieter mit Millionen von Artikeln.

Für eBay gibt es ein eigenes Modul, das Festpreisangebote und Auktionen abdeckt.

Ergänzend bietet Esagu eine zentrale Preislistenverwaltung mit CSV-Import und Export sowie effizienten Filterfunktionen.

Neben dem Amazon RePricing ist das HelpDesk-System ein weiterer Schwerpunkt. Diese E-Commerce Software vereint E-Mail-Kommunikation, Fallmanagement und Projektorganisation in einer Plattform. Händler profitieren von Workflows, Vorlagen, mehrsprachigen Übersetzungen und einer REST-API (eine Schnittstelle, über die Programme automatisch Daten austauschen können).

So sorgt Esagu für Struktur, Effizienz und Skalierbarkeit in der täglichen Arbeit.

Die modulare Architektur ermöglicht es, sowohl kleine als auch sehr große Artikelbestände zu verarbeiten. Maschinelles Lernen kommt unter anderem bei der Analyse von Wettbewerbsdaten oder der automatischen Generierung von Suchbegriffen zum Einsatz.

Mit Esagu E-Commerce Software für Amazon RePricing, eBay RePricing und HelpDesk erhalten Händler eine zukunftssichere Lösung, die Prozesse automatisiert, Kosten senkt und internationale Wettbewerbsfähigkeit sichert.

