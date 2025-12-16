Es ist an der Zeit: die Steuer-Checkliste 2025

Pünktlich zum Jahreswechsel gibt es die Steuerspar-Checkliste der Lohi. Mit dieser Checkliste behalten Sie den Überblick, über Ihre Steuerunterlagen, denn darin sind die wichtigsten und nützlichsten Posten für die Steuererklärung gelistet. Mit dieser Hilfe können Sie Ihre Unterlagen einfach und schnell sortieren. Das ist nicht nur für Selbstersteller ein Vorteil, sondern auch wenn Sie ein Beratungsgespräch mit einem Steuerexperten der Lohi vereinbaren.

Gehen Sie die Checkliste Punkt für Punkt durch und bringen Sie genau diese Unterlagen zur Lohi mit. Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch zahlt sich aus. So machen Sie es Ihrem Berater leichter, für Sie die größte Steuerrückzahlung herauszuholen. Sollten Unterlagen fehlen, wird das Ihrem Berater jedoch auffallen und er wird sie darauf aufmerksam machen. Es ist also kein Beinbruch, wenn Sie nicht an alles denken. Denn wir denken Ihre Steuern.

Jetzt kostenlos downloaden: Checkliste für die Einkommensteuer 2025

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in rund 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

