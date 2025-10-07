Wir, das Team von der neutralen Plattform Franchise-Vergleich, werden öfters angefragt, welche Franchise für Quereinsteiger/innen besonders empfehlenswert ist. Franchise ist eine attraktive Möglichkeit für Quereinsteiger/innen, da etablierte Franchise-Systeme erprobte Geschäftsmodelle, professionelle Unterstützung und Schulungen bieten, die branchenspezifische Vorkenntnisse oft überflüssig machen.

Ideal zum Quereinstieg ist Arbeiten online von zu Hause aus

Die Hauptvorteile eines Franchiseangebots im Homeoffice sind geringe Kosten und ein flexibler Arbeitsalltag, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen und Reisekosten sowie Pendelzeiten einsparen. Dies stellt eine klare Empfehlung für Alleinerziehende und Mütter sowie für Rentner/innen dar. Ein weiterer Vorteil besteht darin, wenn der Franchisegeber lediglich eine kleine Franchisegebühr verlangt und auf monatliche Kosten für Marketing etc. verzichtet. Nach unserer Analyse vieler Franchisemodelle bzw. Franchiseangebote und Prüfung des Systems durch den Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek empfehlen wir TTPCG® als Top-Franchisegeber.

Wer ist TTPCG®?

TTPCG® ist eine eingetragene Marke der Taylor Gruppe. TTPCG bedeutet: Tim Taylor Partner Computer Group. Gegenstand des auf mehreren Kontinenten tätigen Konzerns ist die Partnervermittlung mit wissenschaftlichen und biometrischen Methoden, welche nur dieses Unternehmen so zu bieten vermag. Dieses Unternehmen hat dafür den Begriff Dating-Services geprägt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1981 im US-Bundesstaat Nevada von Tim Taylor gegründet und bietet mit seinen Partnerunternehmen Dienste auf vielen Kontinenten an. TTPCG gilt als Erfinder und Vorreiter der Matching-Methode, welche das Unternehmen im Jahr 1982 einführte. TTPCG DATING SERVICES® handelt in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft und ist auch ein international ausgezeichneter, empfehlenswerter Franchisegeber.

Ihr Start in die neue Tätigkeit kann bei TTPCG® auch nebenberuflich erfolgen

Die Nachfrage nach den Diensten der Vermittler steigt seit Jahren an. Singlebörsen und Partnervermittlungen zählen weltweit zu den umsatzstärksten Dienstleistern. Die Anzahl der Singles, die professionelle Anbieter nutzen, um den wirklich passenden Menschen schnell kennenlernen zu können, steigt seit Jahren kontinuierlich an. Diese Branche kennt keine Krisen. Im Gegenteil: Schlechte Zeiten verstärken die Sehnsucht nach Partner Familienglück bei den Menschen, die alleine ohne Partner/in durch das Leben gehen. Das TTPCG®-Team, setzt seit 1981 Maßstäbe, an denen sich Wettbewerber orientieren. Dieser Vorsprung bleibt für Wettbewerber unerreicht. Wie kein weiteres Unternehmen dieser Branche verbindet TTPCG® die digitale Welt gepaart mit KI, menschlich auf Augenhöhe.

Unerreicht die Leistungen, die TTPCG® seinen Franchisenehmer/innen bietet

Die Franchisegebühr ist einmalig und gering, Folgekosten bzw. weitere Kosten entstehen Franchisenehmer/innen nicht. Alles, was TTPCG-Franchisenehmer/innen zum Geldverdienen benötigen (und mehr), stellt ihnen der Franchisegeber TTPCG®. Die Einarbeitung erfolgt zu Hause bei Franchisenehmer/innen bequem auf dem PC. Bei Fragen stehen telefonisch professionelle Ansprechpartner zur Seite. Das Support Team ist 24/7 für Kunden und Franchisenehmer/innen da. Wer keinen PC bzw. Laptop hat, bekommt diesen gratis von TTPCG®. Die Aufgabe der Franchisenehmer/innen nach Einarbeitung ist es, Anfragen von echten Interessent/innen zu bearbeiten.

Kunden warten auf die Kontaktaufnahme

Sie haben keinen Bock auf Kaltakquise? TTPCG® auch nicht! Aufgrund des guten Rufs kommen Singles bereits aktiv auf diese Partnervermittlung zu und landen als Kontaktanfrage direkt im Postfach der Franchisenehmer/innen.

Flexible Arbeitszeit

Bestimmen Sie selbst, wie viel Sie verdienen wollen, ganz ohne Risiken und ohne Stornohaftung. Teilen Sie Ihre Arbeitszeit so ein, wie es Ihnen passt. Egal ob Voll- oder Teilzeit. Dank unserer Tools erleben Sie gemeinsam mit dem Single eine klare, erlebnisorientierte Präsentation auf Augenhöhe.

Hohe Provisionen – Traditionen

Franchisenehmer/innen verdienen schon nebenberuflich locker 4-stellig pro Monat. Der Franchisegeber TTPCG® zahlt nicht hohe Provisionen, weil er viel Geld hat, sondern TTPCG® hat viel Geld, weil TTPCG® hohe Provisionen an seine Franchisenehmer/innen zahlt. Wer gerne mit Menschen spricht, findet auch als Quereinsteiger/in sein Betätigungsfeld. Ob jung oder 60 plus, spielt dabei keine Rolle. Sie werden Ihr eigener Chef in Partnerschaft mit einem Unternehmen mit einer Historie, die bis in das Jahr 1981 zurückreicht. Übrigens: Singles genießen noch das Privileg, gratis beim Job die große Liebe zu finden.

Ankommen und seinen Platz finden

Ein Gespräch mit TTPCG® wird Sie positiv verändern. Es gibt unzählige Wege, den Tag zu beginnen. Freuen Sie sich schon heute darauf, in einem persönlichen Gespräch die Sunrise Company TTPCG DATING SERVICES® kennenzulernen. Informieren Sie sich und bewerben Sie sich hier. https://franchise-europa-ttpcg.com/

