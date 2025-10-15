erwinmueller.de macht Weihnachten persönlich und einzigartig

Individuelle Geschenke mit Namen, Foto oder Motiv schenken Freude und Nähe

Standard kann jeder. Persönliche Geschenke von erwinmueller.de machen Weihnachten einzigartig und zeigen echte Wertschätzung. Gerade in einer Zeit, in der vieles austauschbar und schnelllebig ist, berühren personalisierte Geschenke das Herz. Ob bestickte Handtücher und Bademäntel, Tassen und Gläser mit Namen oder Kissen mit persönlichen Fotos oder Motiven – sie alle haben eines gemeinsam: Sie erzählen eine Geschichte und zeigen, „Du bist mir wichtig“.

Persönlicher als Standardgeschenke

Ein gravierter Name, ein Foto, das eine Erinnerung weckt, oder ein Zitat, das verbindet – all das macht ein Geschenk unverwechselbar. Während klassische Präsente oft nach kurzer Zeit in Vergessenheit geraten, bleibt ein personalisiertes Geschenk in Erinnerung und wird im Alltag genutzt. Nicht große Summen zählen, sondern die kleinen Gesten mit Bedeutung. Bei erwinmueller.de können viele solcher kleinen Alltagsgegenstände liebevoll personalisiert werden.

Individuelle Handtücher & Bademäntel

Sie vereinen Stil und Funktionalität. Jeden Tag beim Duschen und Waschen spürt der Beschenkte die Nähe und erinnert sich an einen besonderen Tag. Praktischer Aspekt: Verwechslungen von Handtüchern und Bademänteln werden vermieden.

Kissen mit persönlichen Motiven

Durch Personalisierung kann man Geschichten erzählen. Ein Datum, ein Zitat oder ein Motiv, das eine Erinnerung trägt. Das macht jedes Geschenk zu einem kleinen persönlichen Erinnerungsstück. Kissen sind ideal für Wohnzimmer oder Schlafzimmer und immer sichtbar.

Gläser und Tassen mit Motiven und Namen

Hier geht es weniger um den Wert in Zahlen als vielmehr um die Signalwirkung. Der Schenkende hat sich Gedanken gemacht, sich Zeit genommen und Aufwand investiert. Jeden Morgen oder bei jedem Getränk ist das individuelle Geschenk präsent.

Die Verpackung ist das Geschenk

Kreativ und auch noch umweltschonend: Geschirrtücher ersetzen Geschenkpapier. Diese alte japanische Tradition wird auch bei uns immer beliebter. Wie es geht, zeigt das Video >>.

Filztaschen sind besonders beliebt und vielseitig einsetzbar: als Geschenkverpackung, geräumige Einkaufstasche oder praktisches Aufbewahrungsaccessoire.

Personalisierte Geschenke verbinden Tradition und Individualität. Sie sind ein Ausdruck von Achtsamkeit und schaffen ein Stück Einzigartigkeit in einer Zeit, die oft von Masse geprägt ist. erwinmueller.de hilft, diese Individualität und Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 250 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

