erwinmueller.de bringt Ruhe und Entspannung ins Zuhause

Heimtextilien aus weichen Materialien mit harmonischen Mandalas laden ein, abzuschalten und durchzuatmen

Zwischen KI, Social Media, Nachrichtenflut und ständiger Erreichbarkeit ist der Alltag schneller, lauter und dichter geworden. Umso größer wird der Wunsch nach Orten, die nicht noch mehr Reize setzen, sondern Ruhe schenken. Mit den Heimtextilien von erwinmueller.de lassen sich diese Orte für bewusste Pausen gestalten – am besten dort, wo der Tag beginnt und endet: im eigenen Zuhause.

Schlafzimmer, Bad, Essbereich oder Sofaecke werden zu persönlichen Rückzugsorten, an denen das Handy liegen bleiben darf und Körper und Gedanken zur Ruhe kommen. Bettwäsche, Kissen, Wohndecken, Handtücher und Bademäntel in erdigen Farben und mit harmonischen Mandala-Dessins greifen das Gefühl von Balance, Zentrierung und Geborgenheit auf. Weiche Materialien wie Musselin, Mako-Satin, Seersucker, Frottier oder flauschige Schurwolle unterstreichen den Wohlfühlfaktor. Sie laden zum Einkuscheln, Durchatmen und bewussten Abschalten ein – kleine Rituale für mehr Ruhe im eigenen Zuhause.

Mandala-Dessins im Schlafzimmer

Runde, symmetrische Mandalas lenken den Blick sanft und bringen eine ruhige, harmonische Note in den Raum. Auf Bettwäsche entfalten die ornamentalen Dessins eine besondere Wirkung: Sie verleihen dem Schlafzimmer eine entspannte Atmosphäre voller Leichtigkeit. Warme Farbtöne und weiche Materialien wie Musselin, Mako-Satin, Single-Jersey oder Seersucker verstärken den wohnlichen Charakter.

Zeitlose Harmonie

Auch am Tisch und im Wohnbereich setzen Mandala-Dessins harmonische Akzente. Tischwäsche mit ornamentalen Mustern bringt Ruhe und Struktur in den Essbereich. Passende Kissenhüllen im selben Dessin schaffen Verbindung zwischen Tisch, Sofa und Lieblingsplatz. In Kombination mit unifarbenen Wohndecken entsteht eine stimmige Kuschelecke für ruhige Stunden.

Weicher Frottier für tägliche Wohlfühlmomente

Im Bad beginnt und endet für viele Menschen der Tag. Umso wichtiger sind Textilien, die sich gut anfühlen und kleine Pflegerituale unterstützen. Voluminöse Walk-Frottier-Tücher sind saugfähig, weich und angenehm auf der Haut. Mit jacquardgewebtem Mandala-Dessin werden sie zum Blickfang und verleihen dem Bad eine ruhige, harmonische Atmosphäre.

Ein attraktiver Begleiter für entspannte Momente im Bad ist der Erwin Müller Walk-Frottier Unisex-Bademantel „Achberg“. Seine besondere Reiskornstruktur entsteht durch ein neuartiges Spinnverfahren, das dem Gewebe viel Volumen und einen flauschig-weichen Griff verleiht. Der Bademantel verwöhnt die Haut mit einem angenehmen Massage-Effekt.

Harmonie und Balance für die Sofaecke

Die „Blume des Lebens“ gilt als Symbol für Harmonie und Balance. Als Dessin auf einer Wohndecke bringt sie eine ruhige, friedliche Ausstrahlung in den Wohnbereich. Gemeinsam mit einer weichen Matte aus Schurwolle wird die Sofaecke zum persönlichen Platz für Meditation, sanfte Bewegung oder bewusste Pausen im Alltag.

Kleine Rituale für mehr Ruhe im Alltag

Digital Detox beginnt nicht erst mit großen Veränderungen, sondern oft mit kleinen Momenten: das Smartphone beiseitelegen, sich bewusst in eine Decke kuscheln, nach dem Duschen ein weiches Handtuch spüren oder den Tag in beruhigender Bettwäsche ausklingen lassen. Heimtextilien von erwinmueller.de schaffen dafür die passende Atmosphäre. Mandala-Dessins, warme Farben und weiche Materialien verbinden Wohnlichkeit mit Achtsamkeit und machen das Zuhause zu einem Gegenpol zur schnellen Welt draußen – einem Ort zum Ankommen, Loslassen und Durchatmen.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Neuer Onlineshop seit 2019

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenk-Ideen angeboten.

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