Erweiterungen für ExtremeCloud Universal ZTNA

Einfache Erkennung von Anwendungen, Bewertung von Richtlinien und Troubleshooting erleichtern IT-Management und bieten optimales Nutzererlebnis

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 28. Oktober 2024 – Extreme Networks™, Inc. (Nasdaq: EXTR), stellt heute neue Features von ExtremeCloud™ Universal Zero Trust Network Access (ZTNA) vor, der einfachsten und umfangreichsten identitätsbasierten Netzwerkzugangslösung der Branche. Universal ZTNA vereint Cloud Network Access Control und ZTNA in einer zentralen, benutzerfreundlichen SaaS-Lösung mit einer Zero-Trust-Policy-Engine sowohl für Netzwerke als auch für Anwendungen. Dies ermöglicht lückenlose Sicherheit, eine einheitliche Überwachung und eine nahtlose Erfahrung, egal ob remote oder vor Ort. Die in ExtremeCloud IQ integrierte Lösung vereinfacht die Arbeitsprozesse für Netzwerksicherheit und -management, steigert die Produktivität des IT-Teams, reduziert den Zeitaufwand für Troubleshooting und erlaubt eine einfache Identifikation sowie einen sicheren Netzwerk- und Anwendungszugriff auf Basis von Berechtigungen auf Identitätsebene.

Sicherheit ist für CIOs und IT-Führungskräfte ein zentrales Thema. In einer kürzlich von Dynata und Extreme durchgeführten Umfrage stimmten 96 % der Befragten überein, dass das Netzwerk die Grundlage für eine robuste Cybersicherheits- und Risikomanagementstrategie ist. Um die Netzwerksicherheit zu verbessern, hat Extreme Universal ZTNA um mehrere neue Funktionen erweitert:

Weniger Risiken durch Schatten-IT, mehr Transparenz und Sicherheit: Durch die Festlegung von Anwendungen, auf die innerhalb eines Unternehmens zugegriffen werden darf, können Teams sicherstellen, welche Anwendungen von Nutzern verwendet werden dürfen und welche nicht. Dadurch werden Risiken der Schatten-IT reduziert und die unbefugte Nutzung von nicht-konformen Anwendungen wie KI-Produktivitäts-Tools eingeschränkt. Mit Universal ZTNA können IT-Teams Anwendungen mit nur einem Klick zulassen oder ablehnen, was die konsequente Richtlinienumsetzung unterstützt, und eine einheitliche Überwachung ermöglicht.

IT-Verantwortliche können Probleme beim Anwendungszugriff bewerten und Richtlinienanpassungen sowie Änderungen auf Identitätsebene direkt im Dashboard vornehmen, wodurch zeitintensive Fehlerbehebungen entfallen und die Zeit bis zur Lösung verkürzt wird. ExtremeCloud Universal ZTNA hilft bei der Erarbeitung einer konsistenten Zero Trust-Sicherheitsrichtlinie für Anwendungen, Benutzer auf jeder Zugriffsebene sowie IoT- und Netzwerkgeräte, einschließlich Switch- und Access Point (AP)-Enforcement Points.

Universal ZTNA unterstützt jetzt die automatisierte Umsetzung und Verwaltung von Richtlinien für das gesamte Extreme Networks-Portfolio sowie für Cloud-verwaltete und On-Premise-Switches und APs von Drittanbietern. Dies ermöglicht IT-Teams das einfache Management einer einheitlichen Sicherheitsrichtlinie in hybriden Netzwerkumgebungen. Damit haben Teams eine größere Flexibilität bei der Kontrolle des Netzwerk- und Anwendungszugriffs auf der Grundlage einheitlicher Sicherheitsrichtlinien für Remote- und Vor-Ort-Benutzer.

ExtremeCloud Universal ZTNA ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.extremenetworks.com/solutions/security/ztna

Brad Hough, Chief Information Officer, Beacon College

„Nach den sehr guten Erfahrungen, die wir im letzten Jahr bei der Migration auf das hochwertige und moderne Switching-System von Extreme Networks gemacht haben, war es naheliegend, dass wir uns auch mit ihrer Zero Trust-Lösung befassen, wenn wir unsere IT- Sicherheit verbessern wollen. Wir trafen auf ein äußerst engagiertes Team, das ein fortschrittliches Sicherheitsmodell bereitstellte, das sich nahtlos in unsere Infrastruktur einfügte. Universal ZTNA reduziert die Komplexität des Netzwerkmanagements, vereinfacht die Arbeit unserer hybriden Mitarbeiter und erhöht die Sicherheit bei ihrer Arbeit.“

James Hargadon, Associate Vice Chancellor of MIS, Keiser University

„Die Keiser University basiert auf einem hybriden Lernmodell. Unsere rund 20.000 Studenten verteilen sich auf mehrere Campus und Außenstellen, was bedeutet, dass ein sicherer und zuverlässiger Netzwerkzugang unabdingbar ist. Eine konsistente Sicherheitsrichtlinie für das gesamte Netzwerk ist wichtig, um eine Zero-Trust-Richtlinie auf Identitätsebene für alle Benutzer zu verwalten und durchzusetzen. ExtremeCloud Universal ZTNA macht das Onboarding von neuen Benutzern und Geräten zu einem Kinderspiel. Es bietet sowohl Netzwerkzugriffskontrolle als auch Switch-Sicherheit innerhalb einer zentralen Plattform und hilft uns, die Betriebskosten erheblich zu senken und die mühsame Verwaltung mehrerer Systeme in unserem IT-Stack zu vermeiden. Gleichzeitig wird das Risiko von Sicherheitsverstößen reduziert.“

David Nuti, Head of Security Strategy, Extreme Networks

„Wir erleben gerade eine bedeutende und notwendige Evolution. Netzwerke und Cybersicherheit wachsen zusammen. Unternehmen müssen hybride Arbeitsmodelle unterstützen und haben Probleme mit der Komplexität, die durch die Trennung von Netzwerken und Sicherheit entsteht. Richtlinien sind unübersichtlich und inkonsistent. Die Lizenzierung ist kompliziert. Mit neuen Geräten und Benutzern steigt das Sicherheitsrisiko täglich. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, verabschieden sich Unternehmen von veralteten VPN- und Firewall-Lösungen. Extreme hat die sichere Konnektivität mit einer einzigen Lösung transformiert, die eine dynamische Richtliniendurchsetzung sowie einen nahtlosen identitätsbasierten Zugriff bietet und gleichzeitig die Betriebskosten senkt, die Wertschöpfungszeit erheblich verkürzt und die mit der Verwaltung mehrerer Lizenzen verbundenen Probleme beseitigt. Damit haben wir den Aufwand und die Schwierigkeiten bei der Sicherung eines Netzwerks beseitigt.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter KI-gestützter, cloudbasierter Netzwerklösungen. Diese einfachen und sicheren Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen und verbinden dabei Geräte, Anwendungen und Nutzer miteinander. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Analytik und Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf unsere KI-gestützten, cloudbasierten Netzwerklösungen und den marktführenden Support, um es Unternehmen zu ermöglichen, Mehrwerte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und auch schwierige Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf X, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeCloud und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

