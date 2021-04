Erweiterung des Leistungsspektrums zur Verbesserung von Cybersecurity in Unternehmen: beyond SSL & TalariaX gehen gemeinsame Wege

Die neue Partnerschaft von beyond SSL und dem Softwarehersteller TalariaX aus Singapur bietet Unternehmen im Raum Europa, LATAM und im Mittleren Osten nun den leichteren Zugang zu sendQuick ConeXa.

Langenzenn, 21. April 2021 – Die Partnerschaft zwischen beyond SSL und sendQuick ist Teil der laufenden Mission, die CybersicherheitsmaĂźnahmen in Unternehmen zu stärken. Da sich das Leben und Arbeiten vieler Menschen aufgrund der Covid-19 Pandemie zunehmend ins Internet verlagerte, stieg die Cyberkriminalität seitdem um 600%. Es wird erwartet, dass der durch Cyberkriminalität verursachte finanzielle Schaden im Jahr 2021 weltweit 6 Billionen US-Dollar erreichen wird.

“Die enorme Beschleunigung bei der EinfĂĽhrung digitaler Technologien im Jahr 2020 hat die Dringlichkeit fĂĽr Einzelpersonen und Unternehmen erhöht, ihre digitalen Infrastrukturen zu schĂĽtzen. Wir teilen die gleichen Werte in Bezug auf Cybersicherheit und organisatorisches Management von digitalen Infrastrukturen wie das Team von beyond SSL und freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unser Lösungsangebot auf Europa, LATAM und den Nahen Osten auszudehnen “, sagt JS Wong, CEO von TalariaX.

beyond SSL erweitert Produktportfolio mit sendQuick ConeXa von TalariaX

Nun erweitert beyond SSL das Produktportfolio mit sendQuick ConeXa um ein weiteres, starkes Security-Tool. sendQuick, ist ein Messaging-Gateway für Unternehmen, das auf Appliances, virtuellen Maschinen und Cloud-Diensten verfügbar ist. sendQuick wird von über 2.500 Unternehmen, darunter viele Fortune Global 500-Unternehmen, in 50 Ländern in verschiedenen Branchen eingesetzt. Das Tool ist eine Messaging-Appliance-Lösung zur Authentifizierung und Autorisierung, ideal für Unternehmen, die eine kostengünstige und nahtlose 2FA-Implementierung suchen. Die Lösung wird auf dem Unternehmensserver eingespielt und generiert dann One-Time-Passwörter (OTPs) die via APP auf das Endgerät gesendet werden. sendQuick ConeXa unterstützt auch Soft Token OTPs sowie alle Standard SHA-256 Soft Tokens. Die Nutzer haben, außer über das Mobiltelefon, keinen Zugriff auf das Kennwort. Die Anbindung an Active Directory, LDAP- und Radiusserver ist selbstverständlich.

Weitere Informationen unter: https://tinyurl.com/9enarb68

Über TalariaX ™

TalariaX ™ entwickelt und bietet mobile Messaging-Lösungen für Unternehmen zur Verbesserung des Geschäftsablaufs und der Produktivität. Das Produktportfolio ist darauf ausgerichtet, Unternehmen bei der einfachen Bereitstellung von Messaging-Lösungen für alle Unternehmensanwendungen zu unterstützen. Dazu gehören IT-Warnungen und -Benachrichtigungen, sicherer Remotezugriff über 2-Faktor-Authentifizierung, Notfall- und Broadcast-Messaging, Automatisierung von Geschäftsprozessen und Überwachung der Systemverfügbarkeit.

Ăśber beyond SSL GmbH:

beyond SSL ist fokussiert auf Marketing, Beratung und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy. Das Unternehmen wurde von einem Team aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen IT- und Management-Bereichen gegründet.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Produktanbietern, aktuell RemoteSpark, TalariaX, FileCloud, Backup Everything, und Technologie Partnern, wie zum Beispiel F5 Networks und Pulse Secure, betreut beyond SSL mit seinen Partnern Kunden in allen Branchen und Größen. Wir legen höchsten Wert auf persönliche Betreuung und ausgezeichneten Support.

Dabei profitieren Kunden und Partner gleichermaßen von einer Vorauswahl an Lösungen mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Weitere Informationen unter: www.beyondssl.com

