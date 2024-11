Erstmals werden chinesische Unternehmen in der Lage sein in Europa nach geeigneten Partnern übers Internet zu suchen

Köln (IRW-Press/22.11.2024) – Die MERITU AG wird mit ihrer neuen EuroSearch-Plattform, einer bahnbrechenden Lösung auf Basis von Big Data, die Geschäftsbeziehungen zwischen China und Europa revolutionieren. Die Plattform stellt detaillierte Informationen von rund 20 Millionen Unternehmen in ganz Europa bereit, darunter:

– Vereinigtes Königreich: 5,82 Millionen

– Frankreich: 7,77 Millionen

– Norwegen: 1,11 Millionen

– Niederlande: 100,050

– Belgien: 40.434

– Schweden: 13.900

– Deutschland: 4,80 Millionen

Der Zugang zu diesen Informationen ist für chinesische Unternehmen heute einfach nicht möglich, da China die Nutzung von Google und anderen Suchoptionen nicht erlaubt, auch nicht über VPN. Die EuroSearch-Plattform wurde speziell für chinesische Unternehmen entwickelt und wird auf einem von der Regierung genehmigten Server in China betrieben. Dies ist ein Novum und kann nun von chinesischen Unternehmen im Rahmen eines klar und einfach strukturierten Abonnementmodells problemlos genutzt werden.

Mit fortschrittlichen Datenfilter- und Kategorisierungsfunktionen bietet die Plattform den Nutzern eine rationalisierte und effiziente Möglichkeit, potenzielle Geschäftspartner und Märkte in Europa zu identifizieren.

In Zusammenarbeit mit Tencent hat MERITU eine sichere Zahlungslösung integriert, um ein abonnementbasiertes Dienstleistungsmodell zu unterstützen. Die „EuroSearch“-Plattform befindet sich derzeit in der letzten Testphase und soll Anfang des Jahres 2025 offiziell eingeführt werden.

Diese Innovation wird chinesischen Unternehmen enorme Möglichkeiten zur Ausweitung von Handels- und Investitionsbeziehungen in Europa eröffnen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Mission der MERITU AG dar, durch fortschrittliche Technologie Brücken zwischen den Kontinenten zu schlagen.

MERITU AG: For the first time, Chinese companies will be able to search for suitable partners in Europe

MERITU AG will revolutionize business interactions between China and Europe with its new EuroSearch platform, a groundbreaking solution powered by Big Data. The platform aggregates detailed information on nearly 20 million companies across Europe, including:

– United Kingdom: 5.82 million

– France: 7.77 million

– Norway: 1.11 million

– Netherlands: 100,050

– Belgium: 40,434

– Sweden: 13,900

– Germany: 4.80 Millionen

Access to this information is simply not possible for Chinese companies today, as China does not allow the use of Google and other search options, even via VPN. Designed specifically for Chinese businesses, the EuroSearch platform operates on a government-approved server within China. This is a novelty and can be now easily used by Chinese companies within the framework of a clear and simple structured subscription model.

With advanced data filtering and categorization features, the platform offers a streamlined and efficient way for users to identify potential business partners and markets in Europe.

In partnership with Tencent, MERITU has integrated a secure payment solution to support a subscription-based service model. Currently in its final testing phase, the EuroSearch platform is scheduled to be officially launched at the beginning of the year 2025.

This innovation will unlock vast opportunities for Chinese enterprises to expand trade and investment ties in Europe, marking a major milestone in MERITU AG’s mission to bridge businesses across continents through advanced technology.

MERITU AG

Salierring 42, 50677 Köln

Land: Deutschland

Alfred K. Roth

Tel.: + 41-77-4681 666

E-Mail: info@meritu.eu

Website: www.meritu.eu

ISIN(s): DE000A401X95 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

