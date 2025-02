Erstmals mit 5 Jahren Garantie und TCO Certified, generation 10: Philips Monitore präsentiert den 34B2U3600C

Amsterdam, 28. Februar 2025 – Philips Monitore präsentiert mit dem 34″ Business-Monitor 34B2U3600C sein erstes Modell mit TCO-Zertifizierung, Generation 10. Der Bildschirm verfügt über ein Curved VA-Display mit USB-C-Docking, das leistungsstarke Technologie mit nachhaltigen Funktionen kombiniert.

Der Philips 34B2U3600C ist Teil der Fokussierung von Philips Monitore auf Nachhaltigkeit und der Erfüllung globaler Umweltstandards während des gesamten Produktlebenszyklus und bedient die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. TCO Certified, generation 10 ist eine globale Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die ökologische, soziale und kreislaufwirtschaftliche Kriterien abdeckt.

Key Features des Philips 34B2U3600C:

– 34″ Curved Display für einen komfortablen Immersionseffekt

– VA-Panel mit UWQHD-Auflösung und 1,07 Milliarden Farben für satte, lebendige Bilder

– 5-W-Lautsprecher für Videokonferenzen

– Zusätzliche Konnektivität mit USB-C-Dock mit 90 W Power Delivery und RJ45 für eine sichere Netzwerkverbindung

– Schonung der Augen dank TÜV Rheinland Eyesafe-Zertifizierung und SoftBlue Technology

– Display lässt sich über den kompakten Ergo-Sockel in der Höhe verstellen, neigen und schwenken

– SmartKVM ermöglicht nahtlose Quellenumschaltung mit einem einfachen Tastaturkürzel

– MultiView für gleichzeitiges Betrachten von zwei Quellen

Der Philips 34B2U3600C ist ab Ende Februar für 439,00 EUR (UVP) beziehungsweise 419,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Mehr über den Philips 34B2U3600C erfahren Sie hier: https://www.philips.de/c-p/34B2U3600C_00/

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

