Location: Konferenz- und Veranstaltungsräume des Polnischen Generalkonsulats in München

Street: Prinzregentenstr. 7

City: 80538 – München (Germany)

Start: 29.11.2024 19:00 Uhr

End: 02.12.2024 20:00 Uhr

Entry: free



www.annamariafusaro.com

Pressemitteilung

Erstmalige Ausstellung von Anna Maria Fusaro im Polnischen Generalkonsulat in München

Das Generalkonsulat der Republik Polen in München lädt herzlich zur Ausstellung der jungen polnischen Künstlerin Anna Maria Fusaro ein, die zum ersten Mal ihre Werke in den Konferenz- und Veranstaltungsräumen des Polnischen Generalkonsulats in München präsentiert. Die feierliche Vernissage findet am Freitag, dem 29. November 2024, um 19:00 Uhr statt. Der Generalkonsul der Republik Polen Rafal Wolski wird persönlich anwesend sein und die Ausstellung eröffnen.

Die in München geborene Künstlerin präsentiert eine sorgfältig ausgewählte Kollektion ihrer Ölgemälde, die Landschaften, Stadtansichten, Porträts und symbolische Motive umfassen. Darüber hinaus zeigt sie auch einige Ikonen.

Anna Maria Fusaro hatte bereits fast 40 Ausstellungen in 6 Ländern, ihre Gemälde befinden sich in privaten Sammlungen in 10 Ländern.

Die Ausstellung bietet Kunstliebhabern die Gelegenheit, in die eindrucksvolle Bildsprache einer aufstrebenden Künstlerin einzutauchen und sich von der Harmonie und Präzision ihrer Werke begeistern zu lassen.

Ausstellung und Vernissage: Die Ausstellung und die Vernissage finden in den Konferenz- und Veranstaltungsräumen des Generalkonsulats der Republik Polen in München, in der Prinzregentenstraße 7 statt. Während der Ausstellung haben Besucher die Gelegenheit, die Künstlerin persönlich zu treffen, da Anna Maria Fusaro bei der Eröffnung sowie während der Öffnungszeiten anwesend sein wird.

Über die Künstlerin:

Anna Maria Fusaro wurde 1988 in München geboren. Nach dem Besuch des Kunstgymnasiums in Breslau setzte sie ihre künstlerische Ausbildung an der Kunstakademie in Florenz fort. Sie zeichnet sich durch einen vielseitigen Stil aus, der eine breite Palette von Themen umfasst. In ihren Werken finden sich beeindruckende Landschaften, detailreiche Stadtansichten, tiefgründige Porträts sowie vielschichtige symbolische Gemälde. Seit einiger Zeit hat sie sich zudem der Ikonenmalerei zugewandt, wobei sie die traditionelle Technik der Eitempera verwendet. Diese neue künstlerische Ausrichtung bestätigt ihr Streben nach spiritueller Tiefe und eröffnet ihrem Werk eine ganz neue Dimension. In ihrem Schaffen gelingt es ihr, Tradition und Moderne auf einzigartige Weise zu verbinden und ihre Ausdruckskraft weiter zu vertiefen.

Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit ist Anna Maria Fusaro auch als Buchautorin aktiv. Ihr Roman „Chooquatacka“, der in deutscher und polnischer Sprache erschienen ist, war 2014 mit einem Sonderstand auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Darüber hinaus gab sie im Jahr 2021 ihr Regiedebüt mit dem Film „Die Poesie eines Flusses“, der die Schönheit und Bedeutung der Oder thematisiert und auch im polnischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde.

Details zur Veranstaltung:

– Vernissage: Freitag, 29. November 2024, 19:00 Uhr

– Samstag, 30.11.2024: 14:00 – 18:00 Uhr

– Sonntag, 01.12.2024: 14:00 – 18:00 Uhr

– Montag, 02.12.2024: 16:00 – 20:00 Uhr

– Ort: Konferenz- und Veranstaltungsräume des Polnischen Generalkonsulats in München, Prinzregentenstraße 7, München

– Veranstalter: Generalkonsulat der Republik Polen in München

– Ausstellungsdauer: 29. November 2024 bis 2. Dezember 2024

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Medienvertreter sowie Kunst- und Literaturinteressierte sind herzlich eingeladen, an der Vernissage und den Ausstellungstagen teilzunehmen.

Kontakt: Generalkonsulat der Republik Polen in München

E-Mail: muenchen.konsul@msz.gov.pl

Telefon: +49 89 418 60 80

Website: www.gov.pl/web/deutschland/generalkonsulat-der-republik-polen-in-mnchen

Das Polnische Generalkonsulat in München ist ein wichtiger kultureller Akteur und eine diplomatische Vertretung, die vielfältige kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen organisiert und unterstützt. Es fördert die polnische Kultur in Deutschland, stärkt die polnisch-deutsche Zusammenarbeit und unterstützt polnische Bürger im Ausland.

Kontakt

Generalkonsulat der Republik Polen in München

Konsul Maciej Szmidt

Röntgenstr. 5

81679 München

089 418 60 80



http://www.gov.pl/web/deutschland/generalkonsulat-der-republik-polen-in-mnchen

Bildquelle: Jerzy Fusaro