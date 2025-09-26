Erstes Lichtermeer der Saison mit einer Filmvorführung im Dünenbad am Weissenhäuser Strand

26. September 2025 – Nächste Woche geht es wieder los: Am 4. Oktober 2025 findet das erste Lichtermeer zum Beginn der neuen Saison im Dünenbad des 4-Sterne-Strandhotels im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand unter dem Motto „Herbstzauber“ statt. In einem Meer aus leuchtenden Lichtern genießen alle Besucher einen entspannten Abend mit Spa, Sauna und Schwimmen – dabei wird die ganze Wellnesslandschaft stimmungsvoll zwischen 17 und 21 Uhr mit vielen farbigen Bällen bunt erleuchtet.

„Wir freuen uns auf das erste Lichtermeer der neuen gemütlichen Saison in unserem Dünenbad. Unser Team im Strandhotel bereitet ein besonderes Verwöhnprogramm für die Gäste mit verschiedenen Sauna-Aufgüssen, an diesem Abend als Highlight vier verschiedene Wedel-Aufgüsse in der Saunalandschaft inkl. Obst. Erstmalig in diesem Jahr werden um 19 Uhr ein zum Motto passender Film gezeigt. Zum Auftakt wird „Zauberhafte Schwestern“ aus 1998 mit Sandra Bullock und Nicole Kidman vorgeführt“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Für Strandhotelgäste und Fitnessmitglieder ist der Eintritt frei, für alle anderen kostet der Abend 14 Euro pro Person. Auch die Benutzung des gut ausgestatteten Fitnessstudios ist in dem Angebot enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Aktuelle Informationen bekommen interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412

0307032668



http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand