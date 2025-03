Erstes Industrieökosystem für Fusionsenergie entsteht

Hessen wird Leitstandort für die Laserfusion

Biblis / Darmstadt, 13. März 2025 – Heute war der Startschuss für ein einzigartiges Fusionsökosystem, das Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in Hessen zusammenbringt. Ziel des Konsortiums ist es, die Fusionsenergie zu industrialisieren. Bis 2035 soll in Biblis das erste Laserfusionskraftwerk Deutschlands errichtet werden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Hessische Landesregierung unter Führung von Ministerpräsident Boris Rhein, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori, Forschungsminister Timon Gremmels, das Fusionsunternehmen Focused Energy, die TU Darmstadt, das GSI Helmholtzzentrum sowie Schott und weitere Industrieunternehmen bei einem Runden Tisch unterzeichnet.

Durch die enge Zusammenarbeit von Regierung, Industrie und Wissenschaft soll Hessen zu einem internationalen Vorreiter in der Forschung und Entwicklung sowie in der Nutzung der laserbasierten Kernfusion als nachhaltige, saubere und wirtschaftliche Energiequelle werden.

Die Erklärung zielt auch darauf ab, ein hochmodernes Zentrum für Fusionstechnologie in Hessen zu etablieren, das Forschung, Entwicklung und kommerzielle Anwendungen fördert.

Wir investieren in die deutsche Innovationskraft

„Deutschland hat jetzt die historische Chance, führend bei der Industrialisierung der Fusionsenergie zu werden. Hessen ist mit der TU Darmstadt und Focused Energy bereits Weltspitze in der Laserfusionsforschung und hat alles in der Hand, auch im Aufbau und Betrieb der Fusionskraftwerke die Führung zu übernehmen“, so Markus Roth, Mitgründer von Focused Energy und Professor für Laser- und Plasmaphysik an der TU Darmstadt.

Thomas Forner, ebenfalls Mitgründer und President von Focused Energy ergänzt: „Wir investieren derzeit in Biblis und in Darmstadt sehr stark in die deutsche Innovationskraft. Die Fusionsenergie ist unverzichtbar für die Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft und kann kann für Deutschland ein Gamechanger in der Energiegewinnung werden.“

Focused Energy ist ein 2021 von der TU Darmstadt ausgegründetes deutsch-amerikanisches Unternehmen, das in wenigen Jahren eine sichere und schier unerschöpfliche Energieerzeugung durch laserbasierte Kernfusion ermöglichen wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Darmstadt und in Redwood City/Kalifornien und beschäftigt die besten Köpfe einschlägiger Forschungsinstitute und Universitäten in Europa und den USA. Focused Energy nutzt die in den vergangenen 30 Jahren in der Fusionsforschung gesammelten Erfahrungen seiner Gründer, gepaart mit der Schnelligkeit eines jungen Unternehmens und privaten Investitionen, um die laserbasierte Fusion zur Marktreife zu bringen und den weltweiten Energiehunger zu stillen.

