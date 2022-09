Erster Standort der Coliving-Marke lyf in Tokio eröffnet Mitte 2023

lyf Ginza Tokyo bietet ein maßgeschneidertes Wohnkonzept für digitale Nomaden, Kreative und Tech-Unternehmer – Bis 2030 sollen 150 lyf-Unterkünfte entstehen – Europa steht für 2023 ebenfalls auf dem Plan

Mit lyf hat The Ascott Limited (Ascott), einer der international führenden Betreiber von Unterkünften, vor wenigen Jahren eine innovative Coliving-Marke geschaffen. Diese bietet ihren Gästen neben großzügigen Apartments ein kreatives Umfeld sowie eine ganze Reihe von Gemeinschaftsbereichen, um sich mit den Mitbewohnern auszutauschen, etwas zusammen zu unternehmen oder neue Ideen zu entwickeln. Derzeit verfügt Ascott über 17 lyf Coliving-Objekte mit mehr als 3.200 Einheiten in 14 Städten und neun Ländern. Jetzt hat Ascott angekündigt, dieses Konzept auch in die japanische Hauptstadt Tokio zu bringen.

Nach dem erst kürzlich erfolgten Erwerb eines passenden Gebäudes in attraktiver Lage der Millionenmetropole erfolgt nun der Umbau unter nachhaltigen und umweltschonenden Aspekten. Die Eröffnung von lyf Ginza Tokyo ist für Juni 2023 geplant. Zur Wahl stehen dann 140 Studioapartments in zwei Kategorien: die umfassend ausgestattete „One of a Kind“ sowie die noch etwas größere „One of a Kind Plus“. Außerdem bietet das lyf Ginza Tokyo die Coworking-Lounge „Connect“, die Gemeinschaftsküche „Bond“, die Wäscherei „Wash & Hang“, das Cafe „Say Hi“ und den Fitnessraum „Burn“.

Das lyf Ginza Tokyo entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den vielen Boutiquen und Einkaufszentren des Tokioter Stadtteils Ginza sowie zu den Geschäftsvierteln Nihonbashi und Yaesu. Bis zur nächsten Metrostation läuft man nur eine Minute, und auch der Hauptbahnhof von Tokio liegt zu Fuß lediglich zehn Minuten entfernt. Innerhalb von etwa einer Viertelstunde lassen sich so viele bekannte und sehenswerte Orte in der Stadt erreichen. Auch bestehen direkte Anbindungen zu Tokios internationalen Flughäfen Narita und Haneda.

Wie alle lyf Coliving-Häuser wendet sich lyf Ginza Tokyo an Menschen, die ein ansprechendes Wohn- und Arbeitsumfeld sowie ein hohes Maß an Unabhängigkeit schätzen, aber auch großen Wert auf eine Gemeinschaft und anregende Begegnungen mit anderen legen. Typische lyf-Bewohner sind digitale Nomaden, Leute in Kreativberufen, Tech-Unternehmer und junge Selbstständige.

Expansion auf 150 Häuser bis 2030

lyf – die Abkürzung steht für „live your freedom“ – ist selbst ist eine noch junge Marke. Sie gibt es aktuell in Städten wie Bangkok, Hangzhou, Shanghai, Singapur und Melbourne. Bis zum Jahr 2030 soll das lyf-Konzept auf 150 Häuser mit mehr als 30.000 Einheiten anwachsen, darunter auch in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und den USA. In Europa soll lyf ebenfalls im Jahr 2023 seine Premiere feiern. In Paris wird derzeit ein früheres Druckereigebäude behutsam in das lyf Gambetta Paris umgewandelt.

Weitere Informationen über Ascott und die verschiedenen Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vergünstigungen bei Geschäfts- und Urlaubsreisen.

The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 200 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 89.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 153.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, The Crest Collection, Somerset, Oakwood, Quest, Citadines, lyf, The Unlimited Collection, Preference, Vertu, Harris, Fox, Yello, Fox Lite und POP! Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen.

Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf über 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen.

