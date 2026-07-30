Erster interaktiver WahlkampfHelfer-Avatar geht in Hessen online!

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

seit dem 25. Juli 2026 ist in Bensheim ein nach unserem Wissen ein deutschlandweit einzigartiges Projekt online:

Harry Hegenbarth, Einzelbewerber für die Bürgermeisterwahl am 16. August 2026, setzt als erster Bürgermeisterkandidat in Deutschland einen interaktiven Video-Avatar als „WahlkampfHelfer“ ein – direkt auf seiner Website.

Deutschlandpremiere: Bürgermeisterkandidat setzt ersten interaktiven KI-Avatar ein

In Bensheim beantwortet der „Digitale Harry“ Wählerfragen rund um die Uhr in 28 Sprachen.

Das Wichtigste in Kürze:

• Nach Kenntnis aller Beteiligten Deutschlands erster interaktiver KI-Video-Avatar eines Bürgermeisterkandidaten

• Online seit 25. Juli 2026 auf www.harry-hegenbarth.de

• Bürgermeisterwahl Bensheim: 16. August 2026; unabhängiger Kandidat Harry Hegenbarth, Slogan „Bensheim kann mehr“

• Antworten zu Person, Werdegang und den Wahlkampfthemen rund um die Uhr, gesprochen oder per Chat

• Konsequent transparent: KI-Hinweis direkt am Avatar; die Transparenzpflichten der EU-KI-Verordnung werden erfüllt

• DSGVO-konform realisiert von KLINK AI Consulting (Büttelborn)

• Preisgekrönte Technologie: Die zugrunde liegende Avatar-Technologie gewann im April 2026 als „BürgerGuide“ die erste Virtual Avatar & Persona Challenge Europas des Fraunhofer IAO mit Auszeichnungen in fünf von sechs Kategorien

Bensheim / Büttelborn, 27. Juli 2026

Wahlkampf rund um die Uhr in 28 Sprachen, zusätzlich zu Infostand und Haustürklingel: In Bensheim ist erstmals in Deutschland ein Bürgermeisterkandidat als interaktiver KI-Video-Avatar im Einsatz. Auf www.harry-hegenbarth.de beantwortet der „Digitale Harry“ seit dem 25. Juli Fragen zur Person und zum Wahlprogramm des unabhängigen Kandidaten Harry Hegenbarth im Dialog gesprochen oder per Chat und in vielen Sprachen. Die Bürgermeisterwahl findet am 16. August 2026 statt.

Der „Digitale Zwilling“ von Harry Hegenbarth als „WahlkampfHelfer“ basiert auf einer kuratierten Wissensdatenbank, die ausschließlich vom Kandidaten freigegebene Inhalte enthält: Termine, seine Biografie, seine Positionen, seine Wahlkampfthemen von der Innenstadt über Kinder und Jugend, Haushalt und Finanzen bis zur Digitalisierung sowie Informationen zur Stadt Bensheim und der Stadtteile. Eine freie Internetrecherche zur Beantwortung von Fragen findet bewusst nicht statt. Der Kandidat bestimmt, was sein „Digitaler Zwilling“ inhaltlich sagt. Kann der Avatar eine Frage nicht aus den freigegebenen Inhalten beantworten, sagt er das und verweist an den Kandidaten und sein Team.

Transparenz als Gegenmodell zum Deepfake

Auch im Wahlkampf ist der Missbrauch von KI ein sensibles Thema. Der „Digitale Zwilling“ und „WahlkampfHelfer“ von Klink AI Consulting setzt deshalb auf konsequente Kennzeichnung: Direkt am Avatar weist ein Hinweistext darauf hin, dass es sich um einen KI-gestützten Assistenten und um Wahlwerbung handelt. Damit erfüllt das Angebot die Transparenzpflichten der europäischen KI-Verordnung (EU AI Act, Art. 50).

Auch inhaltlich gelten feste Regeln: Der Avatar spricht ausschließlich über den Kandidaten und dessen Themen.

„Ich will auch zeigen wie Digitalisierung im Rathaus helfen kann. Das spart Zeit für die Mitarbeitenden und hilft den Bürgern unserer Stadt. Besonders wichtig finde ich, dass man in verschiedenen Sprachen Hilfe erhält“, unterstreicht Harry Hegenbarth.“

„Der Avatar antwortet auf der Wissensbasis, die der Kandidat selbst freigegeben hat“, sagt Stefan Klink, dessen Unternehmen KLINK AI Consulting das Projekt realisiert hat. „Wir zeigen in Bensheim, dass KI im Wahlkampf effektiv, fair, transparent und rechtssicher eingesetzt werden kann. Und wer den Avatar befragt, bleibt anonym.“

Vom Fraunhofer-Institut ausgezeichnete Technologie

Die Plattform hinter dem „Digitalen Zwilling“ und „WahlkampfHelfer“ ist erprobt und preisgekrönt: Seit Dezember 2025 betreibt die Gemeinde Büttelborn damit den „Digitalen Zwilling“ von Bürgermeister Marcus Merkel als „BürgerGuide“, Deutschlands ersten interaktiven Bürgermeister-Avatar, über den unter anderem Frankfurter Rundschau, Darmstädter Echo, FAZ, RTL, HR, SAT.1, ntv und Reuters berichteten.

Im April 2026 trat der „BürgerGuide“ mit dem Avatar von Bürgermeister Marcus Merkel bei der ersten Virtual Avatar & Persona Challenge Europas an, ausgerichtet vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO im Rahmen der XR Expo in Stuttgart. Eine fünfköpfige Fach-Jury bewertete sechs Avatar-Lösungen aus Wirtschaft und Wissenschaft in sechs Kategorien. Der „BürgerGuide“ gewann fünf davon (Antwortqualität, natürliche Interaktion, sozial-emotionale Kompetenz, visuelle Darstellung und höchstes Gesamtpotenzial) und wurde Gesamtsieger. Das Fraunhofer IAO gratulierte öffentlich: „…and the Winner is: BürgerGuide!“

Die Verarbeitung vom Sprachmodell über die Spracherkennung läuft überwiegend bei Anbietern in Deutschland und der Europäischen Union. Die Datenhaltung ist in Frankfurt. Nutzerfragen werden ausschließlich anonymisiert zur Qualitätssicherung gespeichert und nach sechs Monaten gelöscht; der Betrieb erfolgt DSGVO-konform auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags.

„Bereits in den ersten Tagen wurden dem „Digitale Harry“ hunderte Fragen gestellt“ bestätigt Klink.

Unternehmensprofil Stefan Klink — KLINK AI Consulting

Stefan Klink ist TÜV-zertifizierter AI Consultant mit Fokus auf interaktive Video-Avatare und Prozessautomatisierung. Mit über 35 Jahren Erfahrung in Medienproduktion und Digitalisierung begleitet er mit seinem Team Kommunen, Unternehmen und mit dem „WahlkampfHelfer“ erstmals einen Kandidaten beim verantwortungsvollen Einsatz von KI: von der Idee bis zur Umsetzung und im Betrieb als Managed Service.

Stefan Klink ist TÜV-zertifizierter AI Consultant mit Fokus auf Video-Avatare und Prozessautomatisierung. Mit über 35 Jahren Erfahrung in Medienproduktion und Digitalisierung begleitet er Kommunen und Unternehmen beim Einsatz von KI – von der Idee bis zur Umsetzung.

Kontakt

Stefan Klink AI Consulting

Stefan Klink

Odenwaldstraße 34

64572 Büttelborn

+49 6152 96 33 217



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