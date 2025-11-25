Erster Bauabschnitt für den Erweiterungsbau von Rehm BlechTec bald abgeschlossen

Im Jahr 2003 wurde die Schlosserei der Rehm Thermal Systems GmbH als eigenständige Firma herausgelöst: Seitdem hat sich die Rehm BlechTec GmbH als Spezialist in der Bearbeitung von Edelstahl-, Aluminium- und Stahlblechen etabliert. Seit 2014 leitet Thomas Hack als Werksleiter das Unternehmen und übernahm Anfang 2022 die Geschäftsführung.

Um das Leistungsspektrum und die Produktionskapazitäten über die Jahre kontinuierlich ausbauen zu können, wurde im Jahr 2016 die vorhandene Fertigungshalle mit einem Neubau auf insgesamt 5 600 Quadratmeter Produktionsfläche erweitert und der Maschinenpark kontinuierlich ausgebaut: So wurde z. B. in eine CO2-2D-Laserschneidmaschine aus dem Hause Trumpf, eine Pulverbeschichtungsanlage mit Nanotechnologie oder in eine Plasmaschneidanlage mit Fasenaggregat investiert. Nun stößt Rehm BlechTec erneut an seine Kapazitätsgrenzen. Deshalb wird der Firmensitz um einen weiteren Anbau ergänzt.

Das neue Bauvorhaben umfasst eine Vergrößerung der Produktionsfläche um weitere 4 100 Quadratmeter: Zunächst sind der Umzug der Stahlschweißerei in den Erweiterungsbau und ein neues Kransystem mit einer maximalen Traglast von bis zu zehn Tonnen geplant. Weitere Investitionen werden in den nächsten Jahren folgen.

„Durch die stetigen Investitionen in unseren Maschinenpark und den damit verbundenen Ausbau unseres Leistungsspektrums ist der Auftragseingang stark angestiegen. Auch unser Mutterunternehmen Rehm Thermal Systems, für das wir die Verkleidungen und Maschinenrahmen sowie Rohre für die Prozesstechnik fertigen, rechnet in den nächsten Jahren mit einer zunehmenden Nachfrage nach Industrielösungen. Wir möchten auch in Zukunft garantieren können, dass alle Metallteile der Anlagen von Rehm Thermal Systems zu 100 Prozent „Made in Germany“ sind. Gleichzeitig möchten wir auch weiterhin unsere anderen Kunden termingerecht und in der gewohnten Qualität beliefern sowie weitere Investitionen tätigen. Deshalb war ein weiterer Anbau die logische Konsequenz“, so Thomas Hack, Geschäftsführer der Rehm BlechTec GmbH.

Rehm Thermal Systems ist Spezialist für thermische Systemlösungen und produziert erstklassige Reflow-Lötsysteme für das Konvektions-, Kondensations- und Kontaktlöten, Beschichtungs- und Trocknungsanlagen sowie Kalt- und Warmfunktionstestsysteme. Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir: Individuelle Anforderungen brauchen angepasste Lösungen. Deshalb bieten wir für alle Anlagen vielfältige Möglichkeiten zur Systemkonfiguration an. Wir finden das passende System für die individuellen Herausforderungen Ihrer Fertigung oder Produktion – und das bei einem Höchstmaß an Qualität und Prozesssicherheit!

Kontakt

Rehm Thermal Systems

Carmen Hilsenbeck

Leinenstraße 7

89143 Blaubeuren

07344 9606 535

07344 9606 525



http://www.rehm-group.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.