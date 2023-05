Erste Hilfe für bei der Existenzgründung

Die beste Unterstützung zur Selbstständigkeit

Unternehmensberatung Ronald Rassmann unterstützt Start-ups bei erfolgreicher Existenzgründung

Gotha, 12.05.2023 – Unternehmensberatung Ronald Rassmann ein Beratungsunternehmen für Existenzgründungen, hat sich zum Ziel gesetzt, angehenden Unternehmern bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsideen zu helfen.

Mit einem umfassenden Portfolio an Dienstleistungen bietet die Unternehmensberatung individuelle Beratung, Coaching und Unterstützung für Gründer und Start-ups in verschiedenen Branchen. Das erfahrene Team aus Kooperationspartner verfügt über fundiertes Wissen und Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Digital-Marketing, E-Commerce, Geschäftsmodellentwicklung, Finanzierung, Marketing, Rechtsfragen und vielem mehr.

„Ich bin davon überzeugt, dass jeder eine Chance verdient hat, seine unternehmerischen Träume zu verwirklichen“, sagt Ronald Rassmann von der Unternehmensberatung Ronald Rassmann. „Unser Ziel ist es, angehenden Gründern das Rüstzeug und das Vertrauen zu geben, um erfolgreich zu sein und nachhaltige Unternehmen aufzubauen.“

Die Dienstleistungen umfassen:

1. Businessplan-Erstellung: Professionelle Unterstützung bei der Erstellung eines fundierten und überzeugenden Businessplans, der als Grundlage für den Erfolg einer Existenzgründung dient.

2. Finanzierungsberatung: Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten, einschließlich Förderprogrammen, Investorenkontakte und Kreditoptionen.

3. Marktanalyse und Marketingstrategie: Unterstützung bei der Durchführung von Marktanalysen, Zielgruppendefinition und Entwicklung einer effektiven Marketingstrategie.

4. Rechts- und Vertragsberatung: Fachkundige Unterstützung bei rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Gründung und Führung eines Unternehmens, einschließlich Vertragsgestaltung und Schutz des geistigen Eigentums.

5. Coaching und Mentoring: Persönliche Begleitung und Coaching während des Gründungsprozesses, um Gründern bei der Überwindung von Herausforderungen und der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu helfen.

6. Digital-Marketing: Unterstützung bei der Erstellung der eigenen Website sowie im Online-Marketing und Online-Recht.

7. Digitalisierungberatung: Unterstützung und Coaching zu allen Fragen im Bezug z.B. Website, Onlineshop und alle digitalen Prozesse.

Die Unternehmensberatung Ronald Rassmann versteht sich als langfristiger Partner für Gründer und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten sind.

Weitere Informationen für eine Gründungsberatung und die angebotenen Dienstleistungen finden Sie auf der Website unter www.ronaldrassmann.de

Sie wollen Sie vor und nach der Gründung informieren, so besuchen Sie auch das neue Portal speziell für die Existenzgründung: https://gruender-hilfe.biz/ !

Die Unternehmensberatung Ronald Rassmann ist ein renommiertes Beratungsunternehmen für Existenzgründungen, das angehende Unternehmer mit umfassenden Dienstleistungen und Expertise bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsideen unterstützt.

