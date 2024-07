Erste Crowdinvesting Kampagne von calligraphy cut®

Countdown: Jetzt noch investieren!

Mit seiner ersten Crowdinvesting Kampagne setzt calligraphy cut® neue Maßstäbe in der Friseurbranche. calligraphy cut® lädt private und institutionelle Investoren herzlich ein, diese besondere Crowdinvesting-Kampagne zu unterstützen – als persönliche Kapitalanlage, spannendes Investment in eine der kreativsten Branchen der Welt und um gemeinsam das Wachstum und die Internationalisierung des Unternehmens voranzutreiben.

Die Erfolgsgeschichte von calligraphy cut® begann 2011, als Frank Brormann seinen Calligraphen als revolutionäres Haarschneide-Tool mit Alleinstellungsmerkmal implementierte. Heute steht ein Team von Partnern und Experten sowie ein starkes Netzwerk bereit, um die einzigartige Technologie weltweit bekannt zu machen. calligraphy cut® vereint auf einzigartige Weise Tradition und Innovation im Friseurhandwerk und bietet großes Wachstumspotenzial sowie Möglichkeiten zur Internationalisierung in Märkten wie dem Vereinigten Königreich und den USA.

Zur Kampagne – Profitieren vom Erfolg des Start Ups.

Die Crowdinvesting Kampagne ist noch zwei Wochen lang unter dem Link: www.seedmatch.de/calligraphycut aktiv. Ziel ist es, die Branche am Erfolg der innovativen calligraphy cut® Technologie teilhaben zu lassen. Investoren haben die Möglichkeit, sich ab einem Betrag von 250EUR bis zu maximal 25.000EUR pro Person zu beteiligen (für institutionelle Investoren gibt es keine Obergrenze). Als Anreiz für eine frühzeitige Beteiligung bietet die Kampagne einen Early Bird-Bonus von 10% pro Jahr für Investments, die innerhalb der ersten 4 Wochen eingehen. Danach beträgt der jährliche Zins 9%. Die Laufzeit der Investition endet am 31. Dezember 2028, mit anschließender Rückzahlung der Investmentsumme. Das Ziel der Kampagne liegt bei 500.000 Euro, um die Internationalisierung von calligraphy cut® mit dem klaren Fokus auf Friseure und ihr kreatives Handwerk voranzutreiben – ein Investment in die Zukunft der Branche. Zusätzlich zu den finanziellen Anreizen erhalten Investoren attraktive Goodies und profitieren von einem Bonus bei Zielerreichung.

Über calligraphy cut®:

Die revolutionäre und wissenschaftlich bewiesene Haarschneidetechnik calligraphy cut® wurde von Frank Brormann (360° Haare GmbH, Oelde) entwickelt. Bei dieser innovativen Methode werden die Haare mit der 3 Grad geneigten, scharfen Kante des Calligraphen im konstanten Winkel von 21° geschnitten. Der bis zu 270° größere Querschnitt sorgt für mehr Volumen, weniger Spliss, mehr Glanz und gesundes Haar.

Firmenkontakt

The Calligraphy Cut Company GmbH

Jan Hoberg

Bahnhofstr. 30

59302 Oelde

+49 2522 8360600



http://www.calligraphy-cut.com

Pressekontakt

Kamps Public Relations

Ann-Christin Kamps

Jülicher Str. 72a

52070 Aachen

0173

6451439



http://www.kamps-pr.de

