Erste Absolventinnen und Absolventen im Studiengang Sport- und Bewegungstherapie an der DHfPG

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein: In Saarbrücken und Köln haben die ersten Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sport- und Bewegungstherapie erfolgreich ihr letztes Modul absolviert. Damit schließen erstmals Absolventinnen und Absolventen dieses zukunftsorientierten Studienangebots ihr Studium ab.

Der Bachelor-Studiengang wurde entwickelt, um Fachkräfte gezielt auf die steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen vorzubereiten. Im Fokus stehen insbesondere die Bereiche Gesundheitsförderung und Prävention, medizinische Rehabilitation und Nachsorge sowie Tätigkeiten im pflegerischen Umfeld. Die Studierenden erwerben sowohl wissenschaftliche Grundlagen als auch umfangreiche praktische Kompetenzen für den beruflichen Alltag.

Inhaltlich konzentriert sich das Studium auf zentrale medizinische und therapeutische Indikationsbereiche wie Orthopädie, Rheumatologie und Traumatologie, internistische Erkrankungen sowie Neurologie. Durch die enge Verbindung von Theorie und Praxis lernen die Studierenden, individuelle Bewegungs- und Therapiekonzepte zu entwickeln und Menschen nachhaltig auf dem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu begleiten.

Mit den ersten erfolgreichen Abschlussjahrgängen zeigt sich bereits deutlich: Der Bedarf an qualifizierten Sport- und Bewegungstherapeutinnen und -therapeuten wächst kontinuierlich. Bewegungsbezogene Therapie- und Präventionsangebote gewinnen im Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung – sowohl in Reha-Einrichtungen als auch in Kliniken, Gesundheitszentren und weiteren medizinischen Einrichtungen.

Die DHfPG gratuliert den ersten Absolventinnen und Absolventen in Saarbrücken und Köln herzlich zu ihrem erfolgreichen Studienabschluss und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Zukunft.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

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