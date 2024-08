Eröffnung der luxuriösen Brautmoden-Boutique „Hochzeitszauber“ in Waldenbuche – Individuelle Stilberatung und erlesene Brautkleiderkollektion

Die neue Brautmoden-Boutique „Hochzeitszauber“ bereichert seit kurzem die Stadt Waldenbuche. Bräute finden hier nicht nur eine persönliche Stilberatung, sondern auch eine sorgfältig kuratierte Auswahl an exklusiven Brautkleidern.

Mit der Eröffnung der neuen Brautmoden-Boutique Brautherzliebe in Waldenbuche bringt Lilli Lindenmayer eine exklusive Anlaufstelle für zukünftige Bräute in die Region. Die Boutique zeichnet sich durch ihre individuelle Beratung und persönliche Anprobe aus, die in einer gemütlichen und stilvollen Atmosphäre stattfindet. Das Angebot umfasst eine breite Auswahl an Brautkleidern in verschiedenen Stilrichtungen wie Fit n‘ Flare, A-Linie, Prinzessinnenkleid, Chiffonkleid, Boho, und schlichte elegante Kleider. Zudem bietet Brautherzliebe spezielle Outfits für die standesamtliche Trauung und eine Vielzahl an Mix & Match Optionen sowie passende Accessoires. Zentral gelegen in Waldenbuche, ist die Boutique für Bräute aus den umliegenden Städten wie Böblingen und Filderstadt gut erreichbar. Brautherzliebe steht für eine persönliche, stressfreie und exklusive Beratung, um jeder Braut den Weg zu ihrem Traumkleid zu ebnen.

Mit großer Freude eröffnet Lilli Lindenmayer ihre exklusive Brautmoden-Boutique Brautherzliebe in Waldenbuche. Die Boutique bietet zukünftigen Bräuten aus der Region eine persönliche und individuelle Anprobe in einer gemütlichen und stilvollen Atmosphäre.

Individuelle Beratung und exklusive Anprobe

In der Boutique Brautherzliebe steht die Braut von Anfang an im Mittelpunkt. Schon lange vor dem großen Tag wird jede Kundin in entspannter Umgebung empfangen und individuell beraten. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass sich jede Braut bei mir wohlfühlt und das perfekte Kleid für ihren besonderen Tag findet“, so Inhaberin Lilli Lindenmayer.

Vielfältige Auswahl an Brautkleidern und Outfits

Brautherzliebe bietet eine breite Auswahl an Brautkleidern in allen Stilrichtungen. Ob Fit n‘ Flare, A-Linie, Prinzessinnenkleid, Chiffonkleid, Boho oder schlicht und elegant im cleanen Stil – jede Braut wird hier fündig. Für die standesamtliche Trauung bietet die Boutique zudem eine vielfältige Auswahl an Mix & Match Outfits, darunter Jumpsuits, kurze Kleider und spezielle Standesamtkleider. Passende Accessoires, die das Outfit abrunden, sind ebenfalls erhältlich.

Zentrale Lage und bequeme Anfahrt

Die Boutique Brautherzliebe liegt zentral in Waldenbuche und ist für Bräute aus den umliegenden Städten bequem erreichbar. Aus Böblingen ist die Boutique in nur 20 Minuten (14,1 km) und aus Filderstadt in etwa 16 Minuten (ca. 10,7 km) zu erreichen. „Wir freuen uns, dass wir Bräuten aus der Region eine so exklusive und persönliche Beratung bieten können, ohne dass sie lange Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen“, betont Lindenmayer.

Über Brautherzliebe

Brautherzliebe ist die neue Brautmoden-Boutique von Lilli Lindenmayer in Waldenbuche. Mit einem feinen Gespür für Trends und einem Herz für individuelle Beratung hat sich die Boutique darauf spezialisiert, jede Braut in den Mittelpunkt zu stellen und ihr den Weg zu ihrem Traumkleid zu ebnen.

Pressekontakt:

Lilli Lindenmayer

Auf den Graben 23

71111 Waldenbuch

Telefon: 0171/3482181

E-Mail: info@brautherzliebe.de

Web: : https://brautherzliebe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.

