Ernährung. Bewegung. Mindset.

Die Longevity-Formel im Alltag: einfach mit Thermomix®

Hamburg, 10. Februar 2026 – Unter dem Motto ,,Let’s talk about Longevity & Thermomix®“ diskutierten Expertinnen und Experten heute Vormittag im kju Studio Hamburg gemeinsam mit Gästen über das Thema Longevity. Im Mittelpunkt standen Ernährung, Bewegung und Mindset – die drei zentralen Säulen eines gesunden Lebensstils.

„Nur 2 % der Deutschen leben wirklich gesund – obwohl sich viele mehr Gesundheit wünschen. Oft erlauben wir uns die Zeit nicht. Entscheidend sind Routinen: Wer gesunde Gewohnheiten in den Alltag integriert, kann den Unterschied wirklich spüren“, erklärt Psychotherapeutin Nora Dietrich.

Ein zentrales Thema des Events war die stressfreie, frische Ernährung, die nicht nur den Körper stärkt, sondern auch Wohlbefinden, Schlaf und Regeneration verbessert. „Gesund zu leben, muss nicht kompliziert sein. Mit guten Routinen und nährstoffreichen Zutaten gelingt es, im Alltag dranzubleiben“, ergänzt Doc Felix.

Barbara Becker betont: „Routine ist wichtiger als Perfektion. Wenn man die 15 Minuten nutzt, in denen der Thermomix® kocht, ist das doppelt wertvoll.“ Dr. Bettina Graf sagt: „Longevity ist mehr als Lebensjahre – es ist die Qualität der Tage. Mit Thermomix® wird Wissen zur Gewohnheit: frisch kochen, besser regenerieren, klarer denken.“

Mit der „Longevity Initiative“ schlägt Thermomix® die Brücke zwischen Wissen und gelebtem Alltag. Das Event in Hamburg, sowie die neue Sonderausgabe des THERMOMIX® Magazins zum Thema Longevity, zeigen, wie gesunde Routinen rund um Ernährung, Bewegung und Mindset einfach und genussvoll umgesetzt werden können. Im Mittel-punkt stehen Selbstwirksamkeit, Lebensqualität und die Freude daran, Gesundheit jeden Tag neu zu leben.

