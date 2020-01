ERLESENES AUS SÜDAMERIKA (fairtrade)

beso del sol ist ein start-up-Unternehmen, was äußerst erlesene und hochwertige Lebensmittel-Spezialitäten aus Südamerika importiert

wir sind “beso del sol”, ein start up, das sich mit dem Import hochwertiger Lebensmittel aus Südamerika beschäftigt.

Unser Geschäftsmodell ist auf faire, nachhaltige und langfristige Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten angelegt. Wir bezahlen unsere Lieferanten sofort (Null Tage Zahlungsziel) und wir zahlen im Land Höchstpreise (i.d. Regel 30 % über dem Marktpreis). Wir Gründer waren selbst in Ecuador, um uns von den dortigen Gegebenheiten zu überzeugen.

Wir Gründer waren in Ecuador, um uns persönlich von den einzigartigen klimatischen Voraussetzungen und dem hohen Qualitätsanspruch in den Produktionen zu überzeugen. Die Äquator-Lage garantiert den täglichen Regenguss, die konstanten Temperaturen, tägliche Ernte und eine Üppigkeit der Natur, die mit keinem anderen Platz auf der Welt zu vergleichen ist. Wasser ist unbegrenzt vorhanden und für den hohen Bedarf z.B. beim Wachstum der Avocadofrüchte ausreichend verfügbar.

Unser derzeitiges Sortiment besteht aus 3 Produktfamilien aus Ecuador (alle fairtrade zertifiziert):

* WAYKANA Guayusa-Tee (Kräutertee mit natürlichem Koffein),

* Hoja Verde-Schokolade (weltbeste Edelkakaosorte “Arriba)

* AVoLEO prämiertes Avocado-Öl (mit großartiger Ökobilanz)

Alles wird in kleinen Familienbetrieben geerntet und in Genossenschaften verarbeitet. Die fertigen Produkte werden auch im Ursprungsland verpackt (Ausnahme ist unser Avocado-Öl, das in der BRD in Flaschen abgefüllt wird) Dann erfolgt der Direkt- Import nach Deutschland zum “beso del sol” Lager.

beso del sol UG (haftungsbeschränkt) ist ein start-up-Unternehmen, das sich mit dem Import erlesener Lebensmittelspezialitäten aus Südamerika beschäftigt u.a. aus Ecuador.

