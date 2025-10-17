Erlebnisgeschenk: Tandemspringen über Bayern

Ein Fallschirm-Tandemsprung über Dingolfing als Geschenk

Für abenteuerlustige jeden Alters stellt das Fallschirmspringen in Bayern eine einzigartige Gelegenheit dar. Die Teilnehmer erleben die Freiheit des freien Falls und genießen atemberaubende Aussichten auf die bayerische Landschaft. Das Event lädt neugierige Entdecker ein, eine neue Perspektive aus dem Himmel zu erleben.

Ein Abenteuer über den Wolken

Das Fallschirm-Tandemspringen in Bayern ist ein besonderes Erlebnis, das den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, den Himmel aus nächster Nähe kennenzulernen. Die Springer sollen sich in die erfahrenen Hände von zertifizierten Profis begeben, die sie während der gesamten Erfahrung begleiten. Dieses Event ermöglicht es Menschen, ihre Ängste zu überwinden und gleichzeitig den Nervenkitzel eines freien Falls zu erleben.

Der Ablauf des Sprungs

Bevor das Abenteuer beginnt, erhalten die Teilnehmer eine umfassende Einweisung. Diese umfasst alle Sicherheitsvorkehrungen und Techniken, die für einen erfolgreichen Sprung notwendig sind. Nach dem Briefing haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Startplatz zu betreten, wo sie im Tandem mit einem erfahrenen Springer zum Absprung bereitstehen. Der freie Fall bietet einen unvergesslichen Adrenalinschub, bevor der Fallschirm geöffnet wird und die Schönheit der bayerischen Landschaft sichtbar wird.

Die Aussicht genießen

Während des Gleitflugs können die Fallschirm Tandemspringer die atemberaubende Aussicht auf Bayern genießen. Sie erleben die Weite der Landschaft, die im freien Fall wie ein gemaltes Bild erscheint. Der ruhige Abstieg nach der dynamischen Anfangsexplosion bietet eine Gelegenheit zur Entspannung, bevor die weiche Landung erfolgt. Dabei bleibt viel Zeit, die Eindrücke zu verarbeiten und schöne Erinnerungen zu schaffen.

Sicherheit an erster Stelle

Die Veranstalter betonen die hohe Priorität der Sicherheit bei jedem Fallschirmsprung. Es werden nur bestens gewartete Ausrüstungen und erfahrene Instruktoren eingesetzt, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. Die Teilnehmer sollen dazu ermutigt werden, sämtliche Fragen während der Einweisung zu stellen, um sich so wohl wie möglich zu fühlen. Diese Vorkehrungen sorgen dafür, dass das Tandemspringen eine positive und sichere Erfahrung bleibt.

Fallschirmspringen Dingolfing mit Edi Engl ist seit 40 Jahren im Fallschirmsport aktiv. Unsere Erfahrung ist ihre Sicherheit.

