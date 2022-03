Erlebnisführungen und abwechslungsreiche Veranstaltungen in Saalfeld

Neuer Veranstaltungskalender veröffentlicht

Mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender startet die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH in die touristische Saison 2022. Das Faltblatt gibt einen umfassenden Überblick, was die Saalestadt in diesem Jahr zu bieten hat. Neben verschiedenen Stadt- und Erlebnisführungen, Themenwanderungen und Veranstaltungen und diversen Führungsangeboten werden auch die neuen Erlebnisausstellungen im Darrtor, im Oberen Tor und im Gärtnerhaus des Bergfried-Parkes beworben.

Die klassische Altstadtführung beginnt immer samstags um 11 Uhr an der Tourist Information; im Juni bis September zusätzlich mittwochs 14 Uhr. Auch abendliche Erlebnisführungen wie die Nachtschwärmerei, Bierkellerführung, der Besuch der Schraubenfabrik oder die Fahrt mit dem Oldtimerbus zum Bergfried sind wieder fester Bestandteil des Führungsangebotes. Besonders beliebt waren im letzten Jahr die Krimitouren „Tatort Saalfeld“, auf Basis eines historischen Kriminalfalles, bei der auch der Hohe Schwarm besucht wird.

„Wir sind froh, dass wir mit unseren erfahrenen Gästeführern jährlich tausenden Gästen und Einheimischen die besonderen Seiten Saalfelds zeigen könnten und hoffen in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Besucher „, so Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH.

Für die Feengrotten gibt es neben den regulären Führungen wieder Kinderführungen für Familien und Gruppen, Taschenlampentouren, Fledermausnächte, Försterwanderungen und Klangschalenentspannungen. „Ganz besonders freuen wir uns auf das Feenfest am 25. und 26. Juni 2022, das sicher wieder für viele Kinder ein besonderer Höhepunkt werden wird“, so Wagner.

Der Veranstaltungskalender ist in der Saalfeld-Information, den Feengrotten und telefonisch unter 0 36 71/ 55 04 0 erhältlich. Diese und viele weitere Veranstaltungstipps im laufenden Jahr, findet man auch online unter www.saalfeld-tourismus.de in der Rubrik „Sehen und Erleben“.

Weitere Informationen unter www.feengrotten.de oder 0 36 71/ 5 50 40.

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

