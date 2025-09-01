Erleben Sie Wohlfühlen und Entspannen auf höchstem Niveau

Quelle der Ruhe in der Vitalquelle Montafon

Wer Ruhe sucht, wird in den Bergen fündig. Und wer Genuss sucht, findet ihn in der Vitalquelle Montafon – einem Ort, an dem Haubenküche, Wellnessluxus und alpines Lebensgefühl zu einem besonderen Urlaubserlebnis verschmelzen. Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt Vorarlbergs, bietet das 4-Sterne-Superior-Hotel den perfekten Rahmen für eine Auszeit vom Alltag.

Gäste erwartet eine großzügige SPA-Welt mit Innen- und Außenpool, ein hauseigener Naturbadeteich, ein feinsinniges Aktivprogramm sowie eine mehrfach ausgezeichnete Gourmetküche. Die alpine Umgebung lädt zu stillen Wanderungen, Panoramagenuss und purer Entschleunigung ein.

Unsere aktuellen Pauschalen für Ihre Wohlfühl-Auszeit:

1. Gipfelstürmer (5-6 Nächte)

Aktiv-Woche & Wellness unter Gipfeln

Buchbar vom 7. Juni bis 12. Oktober 2025, ab ca.EUR1.098 pro Person

5 oder 6 Nächte inkl. -Vital-Verwöhnpension

WildPass für Bergbahnen und Öffis (4-5 Tage)

25Min. Alpenkräuter-Massage & ein Flachmann zum Mitnehmen

Jetzt Urlaubsangebot buchen

2. Sommer-Aktiv-Woche

Genuss & Bewegung in den Alpen

7 Nächte inkl. WildPass, Wellness & Gourmetpension – ab ca.EUR1.038-1.142 pro Person

Perfekt für Wanderfreunde: Montafon-Brandnertal-Card, geführte Touren, Rückenmassage & Vitalbuffet

Jetzt Urlaubsangebot buchen

3. SPA-Genusswoche

Eine Woche Luxus und Tiefenentspannung

7 Nächte ab ca.EUR1.295 pro Person

Inklusive Haubenküche, freie Nutzung aller Pools & Saunen, vitalisierende Anwendungen

Jetzt Urlaubsangebot buchen

4. Romantik Pur

Zeit zu zweit in alpiner Kulisse

3 Nächte ab ca.EUR539 pro Person

Flasche Champagner & Pralinen im Zimmer

Romantisches Dinner, Wellness & Verwöhnpension

Jetzt Urlaubsangebot buchen

5. Genießertage (4 = 3)

Ein Tag mehr Wohlfühlen zum Vorteilspreis

4 Nächte zum Preis von 3, ab ca.EUR597 pro Person

Vitalpension, Rückenmassage, Sekt am Zimmer & Spa-Nutzung

Jetzt Urlaubsangebot buchen

6. Herbstwellness (3 Nächte)

Farbenfroher Genuss & Ruhe in der Natur

3 Nächte ab ca.EUR606 pro Person, buchbar ab Ende August 2025

Zwei Wellnessbehandlungen nach Wahl

Verwöhnpension, Spa-Zugang & Vitalbuffet

Jetzt Urlaubsangebot buchen

Das macht die Vitalquelle besonders:

Haubengekrönte Gourmetküche mit regionalen Produkten aus eigenem Anbau

Exklusive SPA-Welt mit Innen- & Außenpool, Saunen, Naturbadeteich & Ruheräumen mit Bergblick

Aktiv durchatmen – geführte Wanderungen, Golf, Biketouren und Naturerlebnisse direkt vor der Tür

Wohnen mit Stil & Komfort – große Zimmer & Suiten, Balkon oder Terrasse, Bademantel, Teebar, SKY-TV

Nachhaltiger Luxus – Granderwasser, Photovoltaik, Streuobstwiese, Kräutergarten

Ideal für:

Erholungssuchende mit Sinn für Qualität

Genussmenschen, die Haubenküche und Natur lieben

Aktive Gäste, die Wanderlust und Wellness verbinden

Paare auf der Suche nach Zweisamkeit & Ruhe

Kontakt & Buchung

Hotel Vitalquelle Montafon

Außerlitzstraße80, 6780 Schruns, Österreich

+43 (0)5556 73400

info@vitalquelle.at

vitalquelle-montafon.meinwellnessurlaub.com

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

